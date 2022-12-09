‘Uyuşturucu kuryesi’ne 11 yıl hapis

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 2020 yılında ele geçirilen 12 kilo 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu taşıdığı tespit edilen Kima Tabong Taken, 11 yıl hapis cezası aldı.

Aynı davadan 4 farklı sanığın daha yargılandığı mahkemede aktarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu.

Başkan Fadıl Aksun, başka bir sanık tarafından ülkemize ithal edilen uyuşturucunun sanığın aracılığı ile taşındığını belirtti.

Aksun, uyuşturucu davalarında en ağır olgunun uyuşturucuyu ithal edilmesi olduğuna değindi.

Başkan Aksun, sanığın rolünün kuryelik olduğunu belirtip, diğer 4 sanıktan ayrı olarak suçunu kabul etmesini, küçük bir çocuğunun anne şefkatinden mahrum kalışını lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 11 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.