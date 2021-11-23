Uyuşturucu ile geldi, narkotik köpeği geçit vermedi

Ercan’dan üzerinde uyuşturucu ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı B.B.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, 22.11.2021 tarihinde saat 12.30’da Ercan Havalimanı’nda giriş yapmak isteyen zanlıya narkotik köpeğinin tepki verdiğini, zanlını ürerinde yapılan aramada da kemeri altına gizlenmiş ı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde maddeyi 19.11.2021 tarihinde İstanbul’da ismini bilmediği bir şahıstan 100 TL’ye aldığını ve içmek için ithal ettiğini belirttiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.