UWC mezuniyet töreni ara bölgede yapıldı

Avrupa Birliği bursuyla UWC’dan (United World Colleges-Birleşik Dünya Kolejleri) mezun olan 18 öğrenciye, dün ara bölgede düzenlenen törenle diplomaları takdim edildi.

Lefkoşa ara bölgede bulunan Göthe enstitüsünde yer alan törene, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo da katıldı.

UWC'nin“Barış içinde ve sürdürülebilir bir gelecek için, insanları, milletleri ve kültürleri birleştiren” eğitim programıyla 4 kıtada 18 okulu bulunuyor. Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrenciler için burs programını 5 yıl önce başlatmıştı.

Bertezzolo: “Müfredat, barış ve işbirliğine değer veren liderler yetiştirmeye yönelik bir program”

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, törende yaptığı açılış konuşmasında toplumlar arası farklılıkların cesaret, vizyon ve çok çalışmakla aşılabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin bulunduğu noktaya diyalog ve işbirliği sayesinde geldiğini kaydeden Bertezzolo, değişim ve farklılıkların aşılmasında gençliğin bir dayanak olduğunu söyledi.

Bu düşüncelerle UWC’yle işbirliğine girerek burs programını hayata geçirdiklerini kaydeden Bertezzolo, UWC’nin International Baccalaureate (IB) müfredatının, barış ve işbirliğine değer veren liderler yetiştirmeye yönelik bir program olduğunu kaydetti.

Burs programının tüm halkların refahına değer veren daha aktif bir toplum için yapılan bir yatırım olduğunu belirten Bertezzolo, pozitif enerjinin değişim için çok önemli olduğunu, ırk ayrımcılığı ile mücadele eden aktivistlerden örnek vererek anlattı.

Bertezzolo, Birinci Dünya Savaşında barış için mücadele eden insanları karanlığı aydınlatan insanlara benzeterek, Avrupa Birliği'nin de buna benzer hareketle doğduğunu kaydetti.

UWC’de olmanın, farklı kültür ve düşüncelere sahip kişilerle ortak nokta bulma yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirten Bertezzolo, burs programının AB’nin “Kıbrıs’ta” uzlaşı isteğinin bir göstergesi olduğunu da kaydetti.

Bertezzolo, dünyada daha çok amaç ve gayesi bulunan, sesini duyurma cesareti bulunan aynı zamanda karşısındakine saygı gösteren liderlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Abiodun: “Gayesini çok iyi anlatan bir memlekette olmak çok anlamlı”

Uluslararası UWC Direktörü Faith Abiodun, UWC’nin gayesini çok iyi anlatan bir memlekette olmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Abiodun, törene katılanların dünyayı daha iyi bir yer yapmak için bir tercih yaptığını, bir umut, diyalog, ortak mücadele, farklı geçmişe sahip ancak ortak vizyona sahip insanlarla birlikte çalışma tercihi yaptığı kaydetti.

UWC’deki eğitimi halk, millet ve kültürleri birleştiren, barış ve sürdürülebilir bir dünya yaratma yolunda bir güç olarak gördüklerini ifade eden Abiodun, geçmişte eğitimin halkları bölme için de kullanıldığını, eğitimin nötr olmadığını, yön verilen bir süreç olduğunu belirtti.

Mart’ta tüm UWC okullarının liderlerinin Kıbrıs’ta bir araya geldiğini belirten Abiodun, UWC’nin amacının en net bir şekilde anlatıldığı yer olduğu için Kıbrıs’ı tercih ettiğini kaydetti.

Abiodun, UWC AB bursundan yararlananların sayının bugün 84’de eriştiğine de işaret etti.