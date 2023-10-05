CTP Lideri Erhürman, “Girne'deki "Utan ve Git" ilanından rahatsız olan "hükumet", her zaman olduğu gibi hukuka aykırı davranmaktan hiç çekinmeden (işin hukuki süreçle ilgili tarafı için sevgili Murat Şenkul'un konuyla ilgili paylaşımına bakılabilir) yalnızca ilanı değil, doğrudan doğruya LED ekranı söküp götürmeye kalkmış!” ifadelerini kullandı.

İşte açıklama :

Girne'deki "Utan ve Git" ilanından rahatsız olan "hükumet", her zaman olduğu gibi hukuka aykırı davranmaktan hiç çekinmeden (işin hukuki süreçle ilgili tarafı için sevgili Murat Şenkul'un konuyla ilgili paylaşımına bakılabilir) yalnızca ilanı değil, doğrudan doğruya LED ekranı söküp götürmeye kalkmış!

Kendinden emin olmayanın, demokrasiyi sindiremeyenin muhalefete tahammülsüzlüğü! Boşuna "Utan ve Git" demiyoruz. Utanmayı attığınızın en son göstergesi... #UtanVeGit #utanvegit