“Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından düzenlenen “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” bugün başladı.

Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay, iki gün sürecek.

Lefkoşa’da Levent Kindergarten Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Bilim Kurulu Başkanı LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman yaptı.

Tatar: “Pandeminin ardından KKTC’nin bir marka olarak statüsü yükselecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştayı hazırlayanlara teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tatar, KKTC’den çok yetenekli insanlar çıktığını, dünyanın çeşitli ülkelerinde de önemli noktalarda bulunduklarını söyleyerek, ülkede yüzde 2’nin ötesinde böyle insanlar keşfedilebileceğini ve dünya insanına sunulabileceğini kaydetti.

Çalışma sonucunda farklı alanlarda farklı yeteneklerin ortaya çıkacağına inanç belirten Tatar, sadece akademik değil spor ve müzik alanlarında da başarılı Kıbrıslı Türkler olduğunu belirtti.

KKTC’nin emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Tatar, pandemi döneminin sıkıntılar yarattığını ama bugünlerin geride kalacağını belirtti.

Tatar, “pandeminin ardından KKTC’nin bir marka olarak statüsü yükselecek” dedi.