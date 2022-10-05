Üstel, tedavi için Türkiye’de
KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, sağlık sorunları nedeniyle yeniden Türkiye’ye gitti.
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KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, sağlık sorunları nedeniyle yeniden Türkiye’ye gitti.
UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Üstel’in göz ameliyatı olmasının ardından tedavi süreci nedeniyle yeniden Türkiye’ye gittiğini dile getirdi.
YENİDÜZEN’e konuşan Hasipoğlu, Üstel’in yarın adaya döneceğine dair bilgisi olduğunu sözlerine ekledi.
Konuyla ilgili Başbakanlık’tan resmi bir açıklama yapılmadı.
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