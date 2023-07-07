Üstel, sessiz Ankara ziyareti sonrası açıkladı: Hükümet devam edecek

Ankara'ya sessiz gidişinden yaklaşık 3 gün sonra, Başbakanlık tarafından "havalimanı ve mali protokol görüşmeleri" amacıyla ziyaret gerçekleştirdiği açıklanan Başbakan Ünal Üstel, sessizliğini bu akşam Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyinden sorunmlu yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanında bozdu, "Hükümet devam edecek" mesajı verdi.

UBP -YDP-DP koalisyonunun bir süredir bozulma riskiyle karşı karşıya kaldığı, UBP'nin özellikle YDP ile sorunlar yaşadığı basına yansımıştı.

Kulislerde, ara seçimlerin ardından hükümetin yoluna "YDP"siz devam edeceği konuşuluyordu.

Söz konusu iddiaların dillendirildiği şu günlerde Ünal Üstel, geçmiştekilerin aksine sessiz sedasız bir Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

Hafta başında Ankara'ya giden Üstel'in ziyaretiyle ilgili Başbakanlık yaklaşık 3 gün boyunca herhangi bir haber servis etmedi.

Ancak dün, koalisyonun diğer iki ortağı ve bazı bakanların da Ankara'ya gideceği basına yansıdı.

Bunun üzerine akşam saatlerinde bakanların, mali protokol ve yeni havalimanı açılışıyla ilgili konuları görüşmek için Ankara'ya gittiği açıklandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından bugün Ünal Üstel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile önce ikili, ardından da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

Söz konusu görüşmelerin ardından akşam saatlerinde, Yılmaz ile Üstel ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, son dönemde sürekli dile getirilen kablo ile elektrik, Derinya'ya sosyal konut, külliye ve havalimanı "müjdeleri" dillendirildi.

Açıklamalarda, diğerlerinden tek fark, Üstel'in vurgulayarak dile getirdiği "siyasi istikrar" mesajı oldu.

Başbakanlık tarafından da servis edilen Üstel'in açıklama metninde, "siyasi istikrar" kelimelerinin kalın harflerle yazıldığı gözlemlendi.

Üstel, "Cevdet Yılmaz'ın da yanında vurgulamak istediğini" belirterek, hükümetin görevine devam edeceğini söyledi.

Üstel, konuşmasının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde, karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına da vurgu yaptık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yanında da açıkça vurgulamak istiyorum. Hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevinin başındadır. Ve istikrarlı bir şekilde görevinin başında olmaya da devam edecektir."

Üstel'in bu vurgusu, YDP'siz hükümet senaryolarına Ankara'nın müsade etmediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.