ÜstEl: Kıran kırana seçim oldu
Başbakan olarak görevlendirilen Ünal ÜstEl, “Kıran kırana seçim oldu. Yerel seçimlerde ittifak yaptık. 8 belde de yerel idareyi kazandık” değerlendirmesinde bulundu.
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Başbakan olarak görevlendirilen Ünal ÜstEl, “Kıran kırana seçim oldu. Yerel seçimlerde ittifak yaptık. 8 belde de yerel idareyi kazandık” değerlendirmesinde bulundu.
ÜstEl, “Belediye birleşmeden önce 28 belediye ile 6 belediye kazandık, 18 belediye ile seçimlere girdik, 6 beldede seçimi kazandık” dedi
“CTP’nin belediye başkanı olduğu Gönyeli, Mehmetçik, Karpaz, Geçitkale belediyelerinde adaylarımız başarılı oldu” diyen ÜstEl, “Uzun müddet iktidarımızla birlikte tüm belediye başkanlarımızı kucaklayacağız” şeklinde konuştu.
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