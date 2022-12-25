Başbakan olarak görevlendirilen Ünal ÜstEl, “Kıran kırana seçim oldu. Yerel seçimlerde ittifak yaptık. 8 belde de yerel idareyi kazandık” değerlendirmesinde bulundu.

ÜstEl, “Belediye birleşmeden önce 28 belediye ile 6 belediye kazandık, 18 belediye ile seçimlere girdik, 6 beldede seçimi kazandık” dedi

“CTP’nin belediye başkanı olduğu Gönyeli, Mehmetçik, Karpaz, Geçitkale belediyelerinde adaylarımız başarılı oldu” diyen ÜstEl, “Uzun müddet iktidarımızla birlikte tüm belediye başkanlarımızı kucaklayacağız” şeklinde konuştu.