Üst’El Hükümeti nisabı sağlayıp Meclisi terk etti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda nisaba destek verip oturumun açılmasını sağlayan Üst’El Hükümeti’ne mensup Milletvekilleri ve bakanlar, oturumun açılmasının ardından Meclis salonunu terk etti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda nisaba destek verip oturumun açılmasını sağlayan Üst’El Hükümeti’ne mensup Milletvekilleri ve bakanlar, oturumun açılmasının ardından Meclis salonunu terk etti.
Ana muhalefet CTP Milletvekilleri, konuşmalarına “Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri ve boş Hükümet koltukları” diyerek sözlerine başladı, bu durumu eleştirdi.
CTP Milletvekili Erkut Şahali, Üst’El Hükümeti’nin Meclis İç Tüzüğü’nün 67’nci maddesini açık şekilde çiğnediğini ifade ederek, Meclis Başkanına “Bu oturum bu şekilde devam edemez” dedi.
Meclis İç Tüzüğü’nün 67’nci maddesinde, “Hükümet, her oturumda bulunmak mecburiyetindedir” ifadeleri yer alıyor.
CTP Milletvekillerinin tepkilerinin arından, Mali Bakanı Alişan Şan, Hükümeti temsilen Genel Kurul toplantısına katıldı.