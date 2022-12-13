Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11.00’de yasama ve yürütme görevleriyle toplandı.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11.00’de yasama ve yürütme görevleriyle toplandı.
Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi (Y.T.No:61/2/2018 -S.R.No:22/2/2019)'ne ilişkin Raporu” ele alınacak.
Daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine, sözlü ve yazılı sorulara yer verilecek.
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Etiketler : meclis