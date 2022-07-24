Üstel: “Görevden alma dâhil ne gerekiyorsa yapılacak”

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden alma dahil sorumlularla ilgili her türlü yasal işlemin yapılacağını söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, “Böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini” ifade eden Üstel “Sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan hata kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Comment Grafik firmasında basılan biletlerle ilgili Devlet Piyangosu biriminde gerekli soruşturma yapılırken, böyle bir hatanın bir daha yapılmaması için de tedbirlerin alınacağını ifade eden Üstel, Devlet Kurumlarında sorumluluk alanların görevlerini layıkıyla yapmamaları halinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve bu konularda kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Piyangolar İdaresi'ne ait, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye yanlışlıkla EOKA'cıların fotoğrafı basıldı.

Bilet üzerine basılan fotoğraf ise, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.

YENİDÜZEN'e konuşan Piyangolar Birimi Müdürü Osman Ekrem Uzun biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini söyledi.

Uzun şu ifadeleri kullandı:

“Bu hata nedeniyle halkımızdan özür dileriz. Tamamen matbaa kaynaklı bir hata yapıldı. Bu hata nedeniyle ilgili matbaa ile sözleşmemizi iptal edeceğiz. Hata düzeltilecek. Biletler toplatılacak, çekiliş 18'inde 1 Milyon TL olarak yapılacak.”