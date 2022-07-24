Piyangoda EOKA hatası: "Biletler toplatılacak, hata düzeltilecek, özür dileriz"

Piyangolar İdaresi'ne ait, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye yanlışlıkla EOKA'cıların fotoğrafı basıldı.

Bilet üzerine basılan fotoğraf ise, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.

YENİDÜZEN'e konuşan Piyangolar Birimi Müdürü Osman Ekrem Uzun biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini söyledi.

Uzun şunları söyledi:

“Bu hata nedeniyle halkımızdan özür dileriz. Tamamen matbaa kaynaklı bir hata yapıldı. Bu hata nedeniyle ilgili matbaa ile sözleşmemizi iptal edeceğiz. Hata düzeltilecek. Biletler toplatılacak, çekiliş 18'inde 1 Milyon TL olarak yapılacak.”