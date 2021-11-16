Usar: “En büyük sıkıntı eksik aşılanma, hatırlatma dozlarındaki gecikme…”

Günlük vaka sayısının 200’ü aştığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma konusunda yeterli açıklamayı yapmadığına işaret eden CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “eksik aşılanma, hatırlatma dozlarındaki gecikme ve yüksek aşısız oranlarının” şu anki en büyük sıkıntı olduğunun altını çizdi.

“Kapsamı dar ve sürekli geciken, zamanında yapılmayan aşı programı yüzünden hastalanan her hastadan Sağlık Bakanlığı sorumludur” diyen Usar, sosyal medya açıklamasında şunları ifade etti:

“Günlük vaka sayımız 200’ü aştı. Defalarca sorduğumuz halde Sağlık Bakanlığı ısrarla hastalanan yurttaşların aşı durumunu paylaşmıyor. Çünkü hastalananların bakanlığın hatalı/eksik aşı programı sonucu aşıları tamamlanmamış insanlarımız olduğunun bilinmesi istenmiyor. Sonbaharla birlikte bütün dünya 5. dalgaya girmeye başladı. Ama bizde şu andaki sorun eksik aşılanma, hatırlatma dozlarındaki gecikme ve yüksek aşısız oranıdır. Kapsamı dar ve sürekli geciken, zamanında yapılmayan aşı programı yüzünden hastalanan her hastadan Sağlık Bakanlığı sorumludur. Dün itibari ile ilan edilen sözüm ona yeni aşı programı olması gerektiği gibi toplumun genelini kapsamıyor. İki Sinovac sonrası olması gerektiği gibi 2 doz PfizerBiontech yapılmasına imkan vermiyor. Derhal aşı programı hatırlatma/güçlendirme dozlarını tam içeren ve 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sıla Usar İncirli’nin bu açıklaması üzerine “Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz” uyarısında bulunarak herkesi aşı olmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada aşılanmayla ilgili detaylar da paylaşıldı.

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