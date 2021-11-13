“Ürüne talep fazla, yurtdışına pazarlamayı amaçlıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tropik meyve sınıfına giren ejder meyvesini ülkemizde sınırlı sayıda kişi üretiyor. Lapta bölgesinde ejder meyvesi üreten Hasan Cenapoğlu, kısa süre önce kapanan ejder meyvesi sezonunu YENİDÜZEN’e değerlendirdi, pahalı bir ürün olmasına rağmen sezon talebin yüksek olduğunu belirtti.

Ürünü yurtdışına pazarlamayı amaçladıklarını, bu yönde Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Cenapoğlu, “Sanayi Odası, üretilen ürün miktarının daha fazla olması gerektiğini ve ondan sonra yurtdışında bir pazar arayışına girebileceğimizi söyledi. Bizler üreticiler olarak o miktarı yakalayıp bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu süreç de sanırım 2 veya 3 yılımızı daha alacak” dedi.

Dengesiz hava koşullarının meyveyi etkilediğini de kaydeden Hasan Cenapoğlu, yaşanan bu dengesizlikten dolayı hasat döneminin daha ileriye taşındığına dikkat çekti.

“Nemli ve sıcak ülkede yaşadığımız için üretimi kolaydır”

Ülkedeki ejder meyvesi üreticilerinden biri olan Hasan Cenapoğlu, ejder meyvesi üretiminde 5’inci yılı geride bıraktığını söyledi ve neden bu ürünü tercih ettiğini anlattı.

Cenapoğlu şöyle konuştu:

“Ülkemizde pek yapılmayanı yapmak istedim ve bu meyveyi üretmeye karar verdim. İlk etapta Güney Kıbrıs’tan 100 fidan alarak bu işe başladım ve şu anda işimizi daha da büyütüp daha büyük bir yere geçiyoruz. Yaklaşık 5 yıldır ejder meyvesi üretimini gerçekleştiriyorum. Ejder meyvesi nem ve sıcaklık isteyen bir meyvedir. Nemli ve sıcak bir ülkede yaşadığımız için ejder meyvesinin üretimi kolaydır. Son zamanlarda mevsimlerin değişmesinden dolayı üstlerine file koymak durumunda kalıyoruz. Çünkü file koymazsak yanma oluyor. Bir de mevsim değişikliğinden dolayı meyvenin hasat dönemi değişti. Normalde Mayıs aylarında tomurcuklanma olur ve Temmuz’da meyve toplanmaya başlar. Havanın düzensiz olmasından dolayı hasat dönemi yaklaşık 1 buçuk ay ileriye taşındı.”

“Sezon iyi geçti, yoğun talep oldu”

Kısa süre önce geride kalan hasat dönemini değerlendiren üretici Hasan Cenapoğlu, sezonun ilk etapta bekledikleri gibi başlamadığını, hasat döneminin normalinden 1-2 ay sonra başladığı için korku yaşadıklarını belirtti.

COVID-19 salgınından dolayı bu yıl otellere ürün veremediklerini aktaran Cenapoğlu, “Özellikle Girne bölgesindeki marketler, barlar ve cafelerin meyveye yoğun talebi oldu. Özellikle market satışlarında yoğun talep olması bizleri sevindirdi. Fiyatlar meyvenin cinsi ve büyüklüğüne göre 10 veya 40 TL arasındaydı ama yine de satış oldu” ifadelerini kullandı.

Rekolte konusunda da iyi noktada olduklarını dile getiren Hasan Cenapoğlu, “5 yılın sonunda ürün rekoltesinde bayağı iyi noktadayız. Yıldan yıla rekolte eğrisi hep yukarıya çıkıyor. Eskiden insanlarımız meyveyi denemek için alıyordu ancak şimdi bilinçli bir şekilde alıp tüketiyor” dedi.

“Amacımız, ürünü yurtdışına pazarlayabilmek”

Ülkede şu anda 13 kişinin ejder meyvesini ürettiğini söyleyen Hasan Cenapoğlu, amaçlarının ürettikleri ürünü yurtdışına pazarlama olduğunu dile getirdi. Bu yönde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten, Sanayi Odası’nın kendilerine daha fazla üretim yapılması ve ancak bu şekilde yurtdışı pazarının açılabileceğini dönüş yaptığını vurguladı.

Cenapoğlu şunları söyledi:

“Şu anda ülkede iletişim halinde olduğum 13 kişi bu meyveyi üretiyor. Amacımız, bu meyveyi bu ülkede üretip, yurtdışına pazarlayabilmektir. Bu yönde Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile iletişime geçtik. Sanayi Odası bize, üretilen ürün miktarının daha fazla olması gerektiğini ve ondan sonra yurtdışında bir pazar arayışına girebileceğimizi söyledi. Bizler üreticiler olarak o miktarı yakalayıp bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu süreç de sanırım 2 veya 3 yılımızı daha alacak” şeklinde konuştu.

“Tarım daha sistemli hale gelmeli”

Genç bir üretici olarak 5 yıl önce bu yola girdiği zaman üretim yapmak için arazi talep ettiğini belirten Hasan Cenapoğlu, ancak 5 yılın sonunda uğraşları neticesinde kendisine bir arazi verilebildiğini, böylelikle işini daha da büyütebileceğini söyledi. İlgili kesimlerin maddi ve manevi olarak desteği olduğunu kaydeden üretici Cenapoğlu, ülkemizde tarımın daha sistemli hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak gençlere de tavsiyelerde bulunan Cenapoğlu, “Gençlerimiz bilinçli bir şekilde yapacaklarsa eğer bu işe girmeli. Önü açık bir iştir tavsiye ederim. Bakımı biraz hem maddi, hem de manevi yönden meşakkatli bir iştir ama unutmamak lazım ki ürettikçe var oluruz” ifadelerini kullandı.