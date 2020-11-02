Ürün beyanlarıyla ilgili listeler askıda

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019–2020 üretim yılı için yapılan ürün beyanları değerlendirildi, listeler bugün itibarıyla köylere asıldı.

Tarım Sigortası Fonu, ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrolün yapıldığını, komite bulgularına göre hazırlanan listelerin bugünden 6 Kasım’a kadar 5 iş günü boyunca köylerde askıda olacağını duyurdu.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde bulgular doğru kabul edilecek ve işlem yapılacak.

İtirazlarsa Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerine 10 TL karşılığında yapılabilecek.