Ürün beyanları yarın tamamlanıyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021–2022 üretim yılında yapılan “ekilen ve/veya dikilen ürün" beyan listelerinin askı süresinin yarın tamamlanacağını duyurdu.

Fon müdürü İpek Kızılduman, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için son günün yarın olduğunu kaydetti.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri “Askı Listeleri” üzerinde bulunan “Duyuru”da belirtildiğini ifade eden Kızılduman, ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının www.tarim.gov.ct.tr internet sitesinden askı takibi kimlik bazında yapılabildiğini belirtti.

İtirazlar kaza ve/veya bölge Tarım Dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nda alınacak.

İtiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.

Patates beyanları devam ediyor

Öte yandan, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak 2023 içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15 Şubat tarihine kadar beyan edilmesi gerekiyor.

Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.

Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacak.