CTP Milletvekili Fide Kürşat, üretimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek hayvancılıktan narenciyeye kadar birçok alanda krizin derinleştiğini söyledi. Kürşat, artan maliyetler ve hükümetin politikalarını eleştirerek üretimin sürdürülebilirliğini kaybettiğini ifade etti.

Meclis kürsüsünde konuşan Kürşat, “Üretim, neresini tutsak elimizde kalan bir sektör haline geldi. Hayvansal üretimde et ayrı bir dert, süt ayrı bir dert. Arpa krizi bitmeden devam ediyor. Narenciyede yaşanan sorunlar var. Ülkemizde üretim bitmek bilmeyen bir derde dönüştü” dedi. Sektörün artan girdi maliyetleri ile hükümetin politikasızlığıyla birlikte sürdürülebilirliğini yitirdiğini belirten Kürşat, süt ödemelerinin geciktiğini ve üreticilerin çiğ süt bedellerini 30 Nisan akşamı hesaplarında görebildiğini söyledi.

“Süt bedellerinin zamanında çıkmamasından dolayı dönen çekleri ile birlikte önemli bir finansman maliyetinin de altına girdiler” diyen Kürşat, süt krizinin geçen yıldan bu yana devam ettiğini ve savaşın etkisiyle daha da derinleştiğini ifade etti. Üreticilerin hem girdi maliyetleri hem de ürettikleri ürünün zarar etmesi nedeniyle daha da zor duruma düştüğünü dile getirdi.

Arpa tedarikinde yaşanan sıkıntıların kronik hale geldiğini belirten Kürşat, Toprak Ürünleri Kurumu’nun maaş ödemeleri için özel şirketlerden peşin avans almak zorunda kaldığını, sübvansiyonların zamanında aktarılmadığını ve kurumların zayıflatıldığını vurguladı. Küçükbaş hayvan üreticilerine verilen hibe arpa sözünün yerine getirilmediğini ifade eden Kürşat, narenciye sektöründe de ciddi pazarlama sorunları yaşandığını, Cypfruvex’in yanlış politikalarının sektörü zor duruma soktuğunu söyledi.

Narenciyenin bu yıl da dalında kalma ihtimaline dikkat çeken Kürşat, üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti. Artan akaryakıt fiyatlarının sektörü derinden etkilediğini vurgulayan Kürşat, tarımsal üretimde kullanılan akaryakıtın vergisiz olması yönündeki önerilerini yineleyerek Ekonomi Bakanı’na bu konuda ne düşündüğünü sordu.