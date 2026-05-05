“Cumhurbaşkanlığı, Anayasal yetkilerinden birini kullanmaktan imtina etmeyecek”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kamu görevlilerinin yargı süreçlerinde kimlik bilgilerinin açıklanmasını yasaklayan ve basına hapis cezası öngören yasal düzenlemeye ilişkin, gerek görülmesi halinde, daha önce yaptığı gibi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabileceği sinyalini verdi.

Gerekli görülmesi halinde Anayasal yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Erhürman, süreçle ilgili tüm paydaşlarla görüşeceğini açıkladı.

Meclis’ten geçen ve "masumiyet karinesi" gerekçesiyle savunulan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’ndaki değişikliği yakından takip ettiğini belirten Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meclis'ten geçen bir yasa ile ilgili, 'basın özgürlüğü' ve 'masumiyet karinesi' çerçevesindeki tartışmaları yakından izliyorum. Cumhurbaşkanlığı, ilgili tüm taraflarla görüşecek ve tüm fikirleri değerlendirecek. Yapılacak değerlendirmeler ışığında, gerekli görülmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı'nın daha önceki örneklerde olduğu gibi, Anayasal yetkilerinden herhangi birini kullanmaktan imtina etmeyeceği kamuoyunun malumudur."

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan ve "masumiyet karinesi" gerekçesiyle savunulan düzenleme, siyasiler ve atanmışlar gibi kamusal figürlerin yargı süreçlerinde açık fotoğraf ve isimlerinin yayınlanması halinde gazetecilere hapis cezası öngörüyor.