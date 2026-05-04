Büyükkonuk'ta Eko Gün yapıldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün dün yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Büyükkonuk köy meydanında gün boyunca süren festivale Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra, bakanlar, milletvekilleri diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Halk dansları gösterileri, konserler, kültürel etkinlikler ve çocuklara yönelik aktivitelerin yapıldığı festivalde el emeği ürünlerle geleneksel lezzetler de satışa sunuldu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, festivaldeki konuşmasında, yıllar önce küçük bir hayalle başlayan Eko Gün yolculuğunun bugün gurur duyulan büyük bir kültür buluşmasına dönüştüğünü söyledi.

Tuğlu, "Eko Gün; bu toprakların ruhunu, emeğini ve hafızasını yaşatan güçlü bir hikâyedir.” dedi.

Geleneksel üretimin, kültürel mirasın ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çeken Fatma Çimen Tuğlu, bu tür organizasyonların toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurguladı.