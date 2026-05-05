Kıbrıs’ın güneyinde engelli bireyler en düşük ayrımcılık oranına sahip

Kıbrıs’ın güneyinde engelli bireylerin kamu hizmetlerinde ayrımcılık algısı düşük seviyede ölçüldü. Avrupa genelinde ise engelli bireylerin, engeli olmayanlara kıyasla daha fazla ayrımcılık hissettiği ortaya kondu.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Kıbrıs’ta engelli bireylerin yalnızca yüzde 3.1’i idari ofisler ve kamu hizmetlerinde ayrımcılığa uğradığını hissettiğini belirtti. Bu oranla Kıbrıs, İtalya ile birlikte Avrupa Birliği’nde en düşük seviyede yer aldı.

Veriler, Avrupa Birliği genelinde engelli bireylerin kamu hizmetleriyle temaslarında ayrımcılık hissetme oranının, engeli olmayan bireylere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. AB ortalamasında 16 yaş üzeri engelli bireylerin yüzde 9.4’ü kamu hizmetlerinde ayrımcılık hissettiğini ifade ederken, bu oran engeli olmayan bireylerde yüzde 4 olarak kaydedildi.

Kıbrıs’ta engelli bireyler arasında kamu hizmetlerinde ayrımcılık yaşamadığını belirtenlerin oranı ile ayrımcılık yaşadığını söyleyenlerin oranının birbirine yakın olduğu da dikkat çekti.

Öte yandan, en yüksek ayrımcılık oranları Estonya’da yüzde 14.6, İspanya’da yüzde 14.5 ve Belçika, Hollanda ile İsveç’te yüzde 12.8 olarak ölçüldü. En düşük oranlar ise Kıbrıs ve İtalya’nın ardından Hırvatistan’da yüzde 4.3 ve Macaristan’da yüzde 4.5 olarak kaydedildi.

Eğitim ve kamusal alanlarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Engelli bireylerin yüzde 4.1’i eğitim kurumlarında, yüzde 5’i ise kamusal alanlarda ayrımcılığa uğradığını belirtirken, bu oranlar engeli olmayan bireylerde sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 3 oldu.

Konut bulma sürecinde de engelli bireylerin daha fazla ayrımcılıkla karşılaştığı görüldü. Avrupa genelinde engelli bireylerin yüzde 8.2’si konut ararken ayrımcılık yaşadığını ifade ederken, bu oran engeli olmayan bireylerde yüzde 5.2 olarak kayıtlara geçti.