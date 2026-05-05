“Bu uygulamanın kaldırılmasıyla ilgili girişimlerimiz sürüyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin 1 Mayıs 2026 tarihli raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, söz konusu raporda, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin yurttaşlık hakları konusunda karşılaştığı engeller nedeniyle kaygı ifade edildiğini belirterek, “Rapor, Kıbrıs Rum liderliğine bu engellerin ayrımcılık içermeyecek şekilde kaldırılması yönünde öneride bulunuyor” dedi.

Benzer tespitlerin birkaç ay önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan raporda da yer aldığını hatırlatan Erhürman, sorunun uluslararası raporlara yansıdığını vurguladı.

Karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği yurttaşlığına ilişkin sorunlarının sürdüğünü ifade eden Erhürman, “Bazı kısmi açılımlara dair girişimler olsa da, çocuklarımızın AB yurttaşlığı konusundaki sorunları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, söz konusu uygulamaların insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu uygulamaların kaldırılması için her platformda girişimlerimiz devam ediyor, edecek” dedi.