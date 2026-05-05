“KIB-TEK Yönetimi sigortalanmayan makinelerin hesabını vermeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu’nda “Öngörüsüz Yönetimin Zararları; Teknecik’te Sigorta Eksikliği ve Yabancıların Mal Alımında Yasa Gücünde Kararname Usulü” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Solyalı, geçtiğimiz aylarda Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan makine patlamalarına işaret ederek, “Teknecik Elektrik Santrali bir çalışma alanı olamaz. Çünkü burası terk edilmiş bir alan imajı veriyor” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) sorumlu Başbakan Ünal Üstel, Teknecik’e gidip oradaki çalışanların hangi koşullarda çalışmaya zorlandığını görmesi gerektiğine dikkat çeken Solyalı, “İnsanlık dışı demek sanırım doğru tabir oldu” ifadelerini kullandı.

Solyalı, CTP olarak makinelerin patlamasının ardından Teknecik’e gittiklerini ve burada makinelerin sigorta poliçesinden çıkarıldığını öğrendiklerini belirterek, “Teknecik’teki makinelerin patlamaya veya kırılma ihtimaline karşı neden sigortalanmadığı konusunda gerekli ve yeterli bilgiyi vermekle mükellefsiniz” diye konuştu.

Bu makinelerin 1 ay önceki bakımdan sonra patladığının gündeme geldiğine vurgu yapan Solyalı, konuyla ilgili açıklamasını sürdürdü:

“Bunun kabinde KIB-TEK Yönetimi sigortaya verilen primin karşılığını alamadıklarını söyleniyor. Siz doğru sigortalamayı yapıyor musun? Ben sigorta şartnamesine ulaşamadım. Eğer bu makinelerin bakımı doğru şekilde yapılmazsa ve günü geldiğinde kırılma yaşanması durumunda sigortalı olunmasına rağmen karşılık alınamazsa, ortada çok büyük zarar ver demektir. Eğer bu sigortadan kaynaklıysa derhal dava yoluna gidilmelidir. Eğer KIB-TEK yönetimiyle ilgili bir sorun varsa ve sigorta poliçesine uygun şekilde bakım yapılmıyorsa, yönetim bunun hesabını maddi, idari ve cezai olarak vermekle mükelleftir. Bu soruların cevabı bizler için son derece önemlidir.”

Solyalı, geçmişte 8 makine için 8 milyon dolarlık sigorta işlemi yapıldığını hatırlatarak, “Kırılma konusu bunun içerisinde 3,5 milyon dolarlık bir karşılığa denk geliyor. Bunu içinden çıkararak son patlayan iki makine ve önceden patlayan 1 makineyle birlikte 10 milyondan fazla zarar oluştuğu yönünde bir iddia var. Umarım buna ilişkin denetim raporu çok şeffaf bir şekilde maliyeti, hatayı ve hasarı öngörecek şekilde açıklanır” açıklamasında bulundu.

Yabancıların mal alımına ilişkin yasa gücünde kararnamenin tekrar uzatılmasına da değinen Solaylı, “Yabancıların mal satın almasıyla ilgili yasa değiştiği günden itibaren 17 kez yasa gücünde kararnameye maruz kaldı. Yabancıların mal alımı konusunda hakları çok genişleten bir alan yaratmış oldunuz. Hükümet aynı hatada direniyor” dedi.