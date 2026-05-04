“Şap hastalığının nedeni çiftlikler arasındaki yasa dışı hayvan hareketleri”

Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığının yayılmasının, Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde çiftlikler arasındaki yasa dışı hayvan hareketleriyle bağlantılı olabileceği açıklandı.

Yetkililer, temaslı takibi sonuçlarının virüsün yayılımında izinsiz hareketlerin etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Veteriner Dairesi Müdürü Christodoulos Pipis, CyBC’ye yaptığı açıklamada, tespit edilen vakalarla ilgili temaslı takibinin, virüsün yayılımının izinsiz hayvan hareketleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Pipis, bazı üreticilerin olumsuz tepki verdiğini ve itirazlarının yetkililerin çalışmalarını zorlaştırdığını da ifade etti.

Avrupa protokollerinin uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Pipis, hayvan hareketlerine kısıtlama getirilmesi ve hastalıklı hayvanların itlaf edilmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Pipis, aksi halde ekonominin ve hayvancılık sektörünün ciddi zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan çiftçiler arasında gerginlik artıyor. Hayvancılar Birliği Sözcüsü Christodoulos Christodoulou, çözüm bulunması ve gerilimin tırmanmaması için Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüşme talep ettiklerini açıkladı.

Christodoulou, yanıt alınmaması halinde eylem hazırlığında olduklarını belirterek, “Tüm üyelerimizi salı günü çağıracağız, görüşmeler yapacağız ve protesto için polise izin başvurusu yapacağız.” dedi. Planlanan eylemin “çok dinamik” olacağını ifade eden Christodoulou, kararların pazar akşamı yapılan toplantıda alındığını söyledi.

Avrupa politikalarını da eleştiren Christodoulou, bu politikaları “bir oyun” olarak nitelendirdi ve hayvan itlaflarının durdurulması talebini yineledi. Yetkililerle iş birliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise “İnsanların kurşuna dizilmeye götürüldüklerini hissettikleri bir ortamda iş birliği yapmalarını istemek mümkün değildir.” yanıtını verdi.