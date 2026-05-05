Hristodulidis AB’de kapsamlı savunma çerçevesine vurgu yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nde kapsamlı bir savunma çerçevesinin önemine dikkat çekti.

AB Komisyonu’nun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius ile yapılan görüşmede, Birliğin karşılıklı yardım mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşme, Atina’da düzenlenen DEFEA 2026 konferansı kapsamında gerçekleşti. Taraflar, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 42.7’nci maddesinde yer alan karşılıklı yardım hükmünün güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde savunma ve güvenlik alanlarında “yoğun şekilde çalıştığını” belirterek, bu alanlarda olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti. 42.7’nci maddeyi Birlik için kilit bir araç olarak nitelendiren Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı’nın önceki temaslarda savunma komiserinin rolüne de dikkat çektiğini aktardı.

Savunma sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hristodulidis, Kıbrıs’ın savunma sanayisinin gelecek vadettiğini belirterek Hindistan ve İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelerden artan yatırım ilgisine işaret etti.

Kubilius ise Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde yürüttüğü çalışmaları övdü, önemli ilerleme ve somut çıktılar elde edildiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, AB üyesi ülkelerin karşılıklı yardım maddesini güçlendirme çabaları, Baf’taki “Andreas Papandreou” hava üssü ile Mari’deki “Evangelos Florakis” deniz üssünde Avrupa ve ortak ülkelerin kullanımına yönelik altyapı geliştirme çalışmaları, Kıbrıs’ın SAFE finansman aracına katılımı kapsamında yaklaşık 1.18 milyar euro kaynak sağlamasının beklendiği ve ülkenin savunma sanayisindeki genel gelişmeler ele alındı.