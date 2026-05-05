"Yasayı geçirdik ama uygulamada sahada zayıfız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın kuzeyindeki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sorunlarını gündeme taşıdı.

Besim, İSG konusunun sadece ölümlü kazaların yaşandığı günlerde hatırlandığını belirterek, bu meselenin disiplinli bir devlet politikası haline getirilmemesini eleştirdi.

İSG konusunda 2008 yılında meclisten geçen kapsamlı bir mevzuatın varlığına dikkat çeken Besim, en büyük sorunun uygulama aşamasında yaşandığını vurguladı.

Yasaların kağıt üzerinde kaldığını, uygulama alanında tatminkar bir sonuç alınamadığı ifade eden besim, denetim ve yaptırım hizmetlerindeki yetersizliklerin İSG alanındaki en büyük açık olduğu belirtti.

Çalışma Bakanlığı’nın ciddi bir kapasite sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirten Besim, İSG uzmanlığı konusundaki eksikliklere değindi.

Mevcut uzmanların hem sayısının hem de niteliğinin sorgulanır durumda olduğunu kaydeden Besim, dünyada uzmanların farklı alanlarda ihtisaslaştığını, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise yeterli sayıda uzman dahi bulunmadığını ifade etti.

Besim, iş sağlığı ve güvenliğinin, Çalışma Dairesi altında ayrı bir birim olarak yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Besim, kazaların en yoğun yaşandığı inşaat sektöründeki temel risk faktörlerinin; dil bariyeri ve buna bağlı bilinçsizlik olduğunu ifade ederek, yabancı işçilerin Türkçe konuşamaması nedeniyle eğitim süreçlerinin zorlaştığını belirtti.

Mevcut cezaların yetersiz ve caydırıcılıktan uzak olduğunu belirten Filiz Besim, disiplinli bir çalışma başlatılması çağrısında bulundu.

Besim, yasayı kararlılıkla uygulayan iş yerlerinin ödüllendirilmesi, kurallara uymayanlara ise caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.