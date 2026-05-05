“Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri” başvuru süreci tamamlandı. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimcileri bir araya getiren organizasyon, bu yıl da iki toplum arasında iş birliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Bu yıl toplam 78 girişimci, 39 iki toplumlu ekip oluşturarak 500 bin Euro’luk ödül fonundan pay almak için yarışacak. 16’ncı kez düzenlenen ödüller, Kıbrıs’ta ortak iş yapma kültürünü geliştirmeyi, ekonomik iş birliklerini artırmayı ve toplumlar arası güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.

Ödül fonu, easy marka ailesinin kurucusu Stelios Haji-Ioannou ile Stelios Philanthropic Foundation tarafından sağlanıyor. Toplam 500 bin Euro’luk ödül, iş birliği, yenilikçilik ve dinamizm kriterleriyle öne çıkan dokuz iki toplumlu ekibe verilecek.

Ödül kategorileri açıklandı

Organizasyon kapsamında verilecek ödüller üç kategoride dağıtılacak. Buna göre:

Bir ekip 150 bin Euro değerindeki Altın Ödül’ün sahibi olacak.

İki ekip, toplam 200 bin Euro’luk Gümüş Ödül alacak.

Altı ekip ise toplam 150 bin Euro’luk Bronz Ödül kazanacak.

Böylece dokuz ekip, farklı kategorilerde toplam yarım milyon Euro’luk destekten faydalanacak.

“İş birliği güvenin anahtarı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stelios Haji-Ioannou, ödüllerin girişimciliğin yanı sıra iki toplum arasında güven inşa edilmesine katkı sağladığını vurguladı. Stelios, iki toplumlu iş girişimlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda barış içinde birlikte yaşamı güçlendiren birer adım olduğunu ifade etti.

Bu tür iş birliklerinin, Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve ortak bir gelecek inşa edilmesine katkı sunduğunu belirten Stelios, girişimlerin toplumlar arasındaki ayrılıkları aşma potansiyeline dikkat çekti.

Ödül töreni 8 Haziran’da

Kazanan ekipler, 8 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da Stelios Philanthropic Foundation merkezinde düzenlenecek törenle açıklanacak. Ödüller, Stelios Haji-Ioannou tarafından takdim edilecek.

Törene, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in de katılması bekleniyor.

Toplam ödül 5,3 milyon Euro’ya ulaştı

Kıbrıs’ta iki toplumlu iş birliğini destekleyen en uzun soluklu girişimlerden biri olarak gösterilen program, bu yıl 16’ncı kez düzenleniyor. Bu yılki ödül fonuyla birlikte organizasyon kapsamında bugüne kadar dağıtılan toplam destek miktarı 5 milyon 300 bin Euro’ya ulaştı.

Vakfın çalışmaları sürüyor

Stelios Philanthropic Foundation, Kıbrıs’ın yanı sıra Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa’da hayırseverlik faaliyetleri yürütüyor. Vakıf, iki toplumlu iş birliği ödüllerinin yanı sıra genç girişimcilik programları ve “Food from the Heart” gibi sosyal destek projeleriyle de dikkat çekiyor.