Güneydeki barajların doluluk oranı yüzde 39,6’ya yükseldi

Kıbrıs’ın güneyinde barajların doluluk oranı yüzde 39,6’ya yükseldi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkili makamlarından yapılan açıklamada, barajlardaki doluluk oranının yüzde 39,6’ya yükseldiğinin duyurulduğunu yazdı.

Gazete, barajlarda 115 milyon 200 bin metreküp su bulunduğunu belirtirken, geçen yılın aynı döneminde barajların doluluk oranının yüzde 23 olduğunu da aktardı.