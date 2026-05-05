1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 58 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Eren Öğrük hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu.

Sanığın avukatı Talat Tanca, müvekkilin 26 yaşında hayat tecrübesinden yoksun, genç ve sabıkasız bir kimse olduğunu, uyuşturucuyu kişisel kullanımı için tasarruf ettiğini belirterek, mahkemeden uygun bir ceza takdir etti.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı bir hapse mahkum ettiklerini açıklayarak, kararı okudu. Başkan, sanığın kendi ikrarı, iddia makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu söyledi. Başkan, bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini belirtti.

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, genç ve sabıkasız olmasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.