Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan “Lefkoşa’da Caz Gecesi” konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası, caz sanatçısı Eylül Ergül eşliğinde perşembe akşamı “Lefkoşa’da Caz Gecesi” konseri verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “From Within The Night” temalı konser, saat 20.30’da MOD Cafe’de gerçekleştirilecek.

Şefliğini Murat Menket’in üstleneceği konserde, caz standartlarından modern eserlere uzanan bir repertuvar sunulacak. Programda “Just Friends”, “Cry Me a River”, “Feeling Good” ve “Roxanne” gibi eserlerin yanı sıra Türkçe parçalar da yer alacak.

15 parçadan oluşan caz ve güncel müzik seçkisinin sunulacağı konser, halka açık ve ücretsiz olacak.