İncirli: Karar alma süreçlerinde gençler merkezde olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Söz Gençte” etkinliğinin organizasyon ekibini ve sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, sekiz farklı gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütünün ortaklaşa düzenlediği “Söz Gençte” etkinliği hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, etkinliğin gençlerin düşüncelerini, taleplerini ve önerilerini doğrudan ifade edebilecekleri serbest kürsü formatında gerçekleştirileceği aktarılırken gençlerin güncel sorunları, beklentileri ve toplumsal gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı İncirli, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Gençlerimizin sesine kulak vermeye, onların yanında olmaya ve birlikte üretmeye devam edeceğiz. Karar alma süreçlerinde gençler merkezde olacak” dedi. CTP’nin gençlerle birlikte üreten ve karar alma süreçlerinde gençleri merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizdi.

Ziyarette, İncirli’ye Milletvekili Ürün Solyalı eşlik etti. Söz Gençte Organizasyon Ekibi adına Hüseyin Aran ve Ömer Emir Serak, Bağımsız Gençlik Derneği adına Hüseyin Benhak Arsal, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği adına Nehir Çatankaya, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu adına İrem Özduygu, Liseli Öğrenciler adına İltan Yalçın yer aldı.