KKTC e-Devlet mobil uygulaması 15 bini aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaştı

Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu tarafından, vatandaşların kamu hizmetlerine dijital ortamda daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi amacıyla geliştirilen KKTC e-Devlet mobil uygulaması, kısa sürede 15 bini aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaştı.

Kamu hizmetlerinin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak hayata geçirilen uygulama, vatandaşlara farklı kamu hizmetlerine mobil cihazları üzerinden erişim imkânı sunuyor.

Kullanıcı dostu yapısı, kolay kullanılabilir arayüzü ve erişilebilir hizmet anlayışıyla geliştirilen uygulama, dijital devlet vizyonunun yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı M. Mesut Ener, KKTC e-Devlet mobil uygulamasına gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, dijital kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Ener, kurum olarak vatandaş odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir dijital kamu hizmetleri anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak teknik altyapının güçlendirilmesi, kurumlar arası entegrasyonun artırılması ve yeni hizmetlerin dijital ortama taşınması yönündeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

KKTC e-Devlet mobil uygulamasının, kamu hizmetlerine erişimde zaman ve mekân sınırlamalarını azaltmayı hedeflediği kaydedilirken, Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’nun dijital devlet yapılanmasını güçlendirmek ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.