Güneyde otel rezervasyonları yüzde 25 düştü

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaz sezonuna yönelik otel rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 25 düştüğü açıklandı. Doluluk oranlarının ise yüzde 40-50 seviyesinde kaldığı, bunun ciddi gelir kaybı yarattığı belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Otelciler Birliği Genel Müdürü Christos Angelides, rezervasyonların yavaş ilerlediğini ve son iki aydaki iptal sürecinin henüz tersine çevrilemediğini söyledi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranlarının yüzde 75 civarında olduğunu hatırlatan Angelides, mevcut tablonun turizm sektörü için endişe verici olduğunu ifade etti.

Artan yakıt fiyatlarının havayolu şirketlerini etkilediğini belirten Angelides, bazı şirketlerin uçuş planlarını azalttığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rekabet ettiği destinasyonlar karşısında geri planda kalabileceğini söyledi.

Turizmin binlerce aile ve çalışan için kritik önemde olduğunu vurgulayan Angelides, devlet desteklerinin uzatılmasının iş kayıplarını önlemek açısından önemli olduğunu belirtti.