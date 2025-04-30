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Üreticilere, 2024 yılına ait akaryakıt desteği ödendi

Üreticilere, 2024 yılına ait akaryakıt desteği ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ilk taksitin yüzde 50’sine denk gelen akaryakıt desteği 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla üretici kartlarıyla kullanılabilecek.

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Üreticilere, 2024 yılına ait akaryakıt desteği ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ilk taksitin yüzde 50’sine denk gelen akaryakıt desteği 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla üretici kartlarıyla kullanılabilecek.

Kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harnup, sebze, sera alanları, ilkbahar ve sonbahar patatesi olmak üzere 2023-2024 bitkisel üretim sezonuyla 2024 yılı balıkçılık kayıtlarına dahil olan 9 bin 47 üreticiye 91 milyon 146 bin 326 TL tutarında ödeme yapıldı.

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