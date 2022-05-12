Üreticiler SERBEST… Naimoğulları: Eyleme devam

Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önüne gübre dökmek isterken polisle karşı karşıya kalan ve tutuklanan, aralarında Birlik Başkanı Naimoğlulları’nın da olduğu 6 üretici serbest bırakıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, ‘eyleme devam’ dedi.

Bu sabah başlattıkları şok eylem çerçevesinde önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da SÜTEK önüne gübre dökme girişiminde bulunan hayvancılarla polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

Sorunlarına çare üretilmediği için eyleme giden üreticilerle, polis arasında yaşanan gerginlik, tutuklamalarla sonuçlanmıştı. Aralarında Birlik Başkanları Mustafa Naimoğulları’nın da olduğu bir grup üreticinin tutuklanması üzerine eylemciler bu kez Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde toplanmıştı.

Eylemcilerin Lefkoşa Polis Merkezi önündeki bekleyişi, tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılmasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanlığı önüne gübre Hayvancılar TUTUKLANDI