Cumhurbaşkanlığı önüne gübre Hayvancılar TUTUKLANDI

Sorunlarına çare bulunmadığı için eyşem yapan üreticiler, Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önüne gübre dökmek istedi, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğullları ve 6 üretici tutuklandı.

Hayvan üreticisi eylemciler tutuklanan arkadaşları için eylemin yönünü polise çevirdi.

Önce birlik önünde toplanan hayvancılar, içeriğini açıklamadıkları eylem için sabah saatlerinde yola çıktı. Hayvancıların eylem yapması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önünde polis güvenlik önlemi aldı.

Hayvancıların gübre dökmek istemesi üzerine hem Cumhurbaşkanlığı, hem de SÜTEK önünde gerginlik yaşandı, tutuklamalar oldu.

DAKİKA DAKİKA EYLEM:

12.42 ‘Eylem’ için Cumhurbaşkanlığı’na gelen Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve birkaç üretici ile polis arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanlığı önüne gübre dökmeye çalışan Naimoğulları ve birkaç üretici polis tarafından engellendi.

SÜTEK önü de karıştı

12.56 Sorunlarına çare bulunmadığı gerekçesiyle eylem yapan hayvancılarla polis arasında SÜTEK önünde arbede yaşanıyor.

SÜTEK binasına girmeye çalışan hayvancılar polis engeli ile karşılaştı, gerginlik arttı

“Biz bu dışkıyı dökerken utanmıyoruz. Bu bizim ekmek paramız”

13.00 Üreticiler SÜTEK önünde açıklama yaptı, tepkilerini SÜTEK Müdürü’ne aktardı: “Üretici battı bitti çare bulamıyorsunuz. Biz bu dışkıyı dökerken utanmıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Siz takım elbiseyi giyip oturuyorsunuz, yüzde %20 kesinti yapacağız deseler size isyan edersiniz. Biz her gün bu dışkının içindeyiz”

‘Eylem büyüyecek’

13.05 “Kendi kendilerini yönetemeyenler, üretimi hiç yönetemez” Hayvan üreticileri Başkanları’nın tutuklandığına işaret etti, eylemlerin büyüyeceğini vurguladı. Alacaklarını alamadıkları için isyan eden hayvancılar, çarenin ‘büyük eylem’ olduğunu söyledi. Bütün kurum kuruluşları harekete geçirip, üreticiler olarak kuruluşlara sahip çıkacaklarını ve kendilerinin yöneteceğini kaydetti. ‘Kendi kendilerini yönetemeyenler, üretimi hiç yönetemez’ diyen üreticiler, Hükümet’in üreticiyi daha da batırdığına vurgu yaptı.

13.11 Hayvancıların SÜTEK önündeki eyleminde 2 ÜRETİCİ daha TUTUKLANDI. Eylemciler polis önüne gidiyor...

Tüm üreticilere çağrı: Desteğe gelin, tutuklamalar, yaralananlar var

13.29 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, tüm hayvancıları destek için Lefkoşa’ya çağırdı. Birlik Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de tutuklandığını duyuran Birlik, “Polis şiddet uygulamış ve yaşanan arbedede yaralılar oldu. Şu an ambulans Süt Kurumu önünde yaralılara müdahale etmek için çalışıyor. Tüm hayvancılarımızı polis teşkilatlı önüne bu müdahaleye destek için bekliyoruz” açıklaması yaptı.

'Bugün tepki eylemi, haftaya genel eylem'

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün tepki eylemlerine başlayacaklarını belirterek, hükümet kurulmasının ardından haftaya ise genel eylem planladıklarını açıklamıştı.

Naimoğulları, eylemlerinin detayı hakkında bilgi vermezken, “Her an her şey olabilir” diyerek, bugün tepki eylemlerine başlayacaklarını, haftaya ise genel eylem planladıklarını söylemişti..

“Muhatap yok” diyen Naimoğulları, kendilerine sadece Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun geri dönüş yaptığını belirterek, hükümetin kurulmasının ardından tarım sektörü için ellerinden geleni yapacakları konusunda kendilerine güvence verdiğini ifade etmişti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, salı günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmış ve perşembe gününe kadar hayvancıların mali sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylem başlatacaklarını açıklamıştı.

Sıkıntılarına çözüm bulamadığı için Perşembe gününe dek Tarım Bakanlığı'na süre tanıyan Hayvan Üreticileri, Lefkoşa'da birlik önünde toplandı.

Birliğe üzerinde "Ustam aç ben aç" ve "Bizim suçumuz KKTC'de yaşamak mı" yazılı pankart taşıyan bir de küçük baş hayvan getirildi.

Bir grup hayvan üreticisi Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Cumhurbaşkanlığı önünde güvenlik önlemi alındığı gözlemlendi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve bazı üreticiler Cumhurbaşkanlığı önüne gübre döktükleri gerekçesi ile tutuklandı.

“Üretici battı bitti çare bulamıyorsunuz. Biz bu dışkıyı dökerken utanmıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Siz takım elbiseyi giyip oturuyorsunuz, yüzde %20 kesinti yapacağız deseler size isyan edersiniz. Biz her gün bu dışkının içindeyiz”

SÜTEK önünden ayrılan eylemciler, tutuklanan arkadaşlarına destek için Polis Müdürlüğü önüne geldi.

Hayvancının sabrı taştı: ‘Sorunlar kangrenleşti, muhatap kalmadı!’