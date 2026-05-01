“Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesini hedeflemeyi sürdürüyoruz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs’ın güneyinin, Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesini hedeflemeyi sürdürdüğünü, Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis arasında düzenli gerçekleştirilen görüşmelerin Kıbrıs’ın güneyinin diyalog kanallarının açık tutulması yönündeki samimi niyetini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Kıbrıslı Türk Lider Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis'in 8 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ofisinde görüşeceği bugün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada liderlerin görüşmesini duyurduğunu yazdılar.

Kıbrıs’ın güneyinin, Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesini hedeflemeyi sürdürdüğünü, Erhürman ile Hristodulidis arasında düzenli gerçekleştirilen bu görüşmelerin ise Kıbrıs’ın güneyinin, diyalog kanallarının açık tutulması yönündeki samimi niyetini ortaya koyduğunu belirten Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin girişiminin ise Hristodulidis’le Mayıs ayında Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşme sonrasında başladığı iddiasında bulundu.

Letimbiotis, Hristodulidis için Kıbrıs sorununun çözümünün en önemli önceliklerden biri olduğunu öne sürerek çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden, BM çerçevesi ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları temelinde yeniden başlamasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.