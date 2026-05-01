Güç-Sen’den 1 Mayıs mesajı: “Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini belirterek, “Yaşasın emek mücadelesi, yaşasın sendikal mücadele.” dedi.

Kanatlı mesajında; emek, mücadele ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ta, hep birlikte safları sıklaştırarak direnişleri örgütlemeye devam ettiklerini belirtti.

Sendikal mücadelenin yükseldiği, özel sektörde sendikalaşmanın önünün açıldığı ve mücadele dolu dönemlerden geçildiğini söyleyen Kanatlı, sendikal mücadele veren Emek-İş ile süreci örgütleyen DEV-İŞ’i kutladı.

Bu mücadelenin özel sektör emekçilerinin her alanda örgütlenmesinde bir dönüm noktası olmasını dileyen Kanatlı, adadaki ve tüm dünyadaki emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.