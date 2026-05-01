Kayıplar için 1 milyon Euro ödenek

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Komiseri Marios Hartsiotis’in önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nun, kayıpların kimlik belirlenmesine yönelik genetik testlerin yapılabilmesi için ilgili ödeneği 21 Nisan’da onayladığını belirterek, Hartsiotis’in konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Hartsiotis, “Massive Parallel Sequencing" (MPS) veya Türkçe adıyla Yeni Nesil Dizileme (NGS) olarak bilinen modern DNA analiz yöntemlerinin kullanılacağını ve olumlu sonuçların alınmasının umut edildiğini ifade etti.

Hartsiotis, ilgili çalışmaların Genetik ve Nöroloji Enstitüsü tarafından yürütüleceğini ve bu ay içerisinde başlatılmasının planlandığını belirtti.

Kararın; kayıp şahısların ve hayatlarını kaybedenlerin kimlik tespiti çabasında önemli bir adım olduğunu belirten Hartsiotis, kararın ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetin, kayıpların akıbetinin belirlenmesine ilişkin çabanın yoğunlaştırılmasındaki iradesini teyit ettiğini söyledi.

Hartsiotis, kayıplar konusunun hükümetin, öncelikli insani konularının başında geldiğini de yineledi.

Gazete daha önce yazdığı habere atıfta bulunarak bu çalışmanın, 1974 yılında hayatını kaybeden ancak kimlikleri belirlenemeyen Yunan askerleriyle ilgili olduğunu yazdı.