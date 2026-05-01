Kıbrıs’ın güneyinde yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 3

Fileleftheros gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak Mart ayında yüzde 1,5 olan yıllık enflasyonun Nisan’da yüzde 3 olduğunu yazdı.

İki aydır süren savaşın, enflasyon rakamlarına etkisine işaret eden gazete Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyon rakamlarının sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 0,9 olarak kaydedildiğini de anımsattı.