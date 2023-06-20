Ayşe GÜLER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın “gümrük ve polis için yer ayrılmanın unutulduğu” itirafı, gözleri yeni sürece, açılışı defalardır ertelenen yeni Ercan Havaalanı’na çevirdi.

Bir yanda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yeni Ercan Havalimanı pistinin 20 Temmuz’da açılacağı talimatı gün yüzünde dururken, süreçle ilgili tartışmalar da alevlendi.

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları, projede her iki binanın unutulmadığını, sürecin mevcut Hükümet tarafından takip edilmediği gerekçesiyle yapılmadığı görüşünde birleşti.

Ercan Havaalanı’nın özelleştiği dönemde Başbakan olan, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından Hamza Ersan Saner, “Bu binalar unutulmadı, yapılmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Saner, özelleştirme şartnamesinde hem devletin hem de yatırımcı firmanın yapacağı işler olduğundan bahsederek, “Devletin de yatırımcı firmanın da yapacağı işler vardı. Bunlar, devlet tarafından yapılacaktı. O nedenle unutulan bir şey yok, yapılmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Yeni binaya gümrük ve polis için yer ayrılmanın unutulduğu” yönündeki açıklamasını da ‘komik’ olarak değerlendiren Saner, o dönemde mevcut terminalin antrepoya çevrileceğini, şartnamede yazmasa da polisin o dönemde ‘mevcut binalarının yeterli olduğu’ yönünde görüşü olduğunu aktardı.

Öte yandan Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından Tolga Atakan, Sivil Havacılık Dairesi’nin çalışmaları sonucu 2019 yılında yeni bir ek sözleşme hazırlanarak itfaiye ve yer hizmetleri araç/ekipman garajının yapılmasının hayata geçirildiğini, polis ve gümrük için ön gördükleri planlamanın bu sözleşmeye yetişmediğini kaydetti.

2020 yılı başında gümrük ve polis binaları için adım atılacağı tarihlerde pandemi dönemi başladığı için işlemlerin sekteye uğradığını söyleyen Atakan, sonrasında görev süresinin bittiğini, süreç hakkında bilgi edinme şanslarının olmadığını ifade etti.

Projenin müellif mimarı, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da sürece ihaleye çıkıldıktan sonra 2013 yılından beri dahil olduğunu söyledi, Gümrük Binası ve Karakol Binalarının ihale kapsamına dahil edilmediğini kaydetti.

Adanır, idarenin yeni bina yapmak yerine, mevcut gümrük ile karakol binasının kullanılacağına yönelik bilgi verildiğini paylaştı, süreç içerisinde bu konuda uyarıda bulunmalarına rağmen tüm bunların dikkate alınmadığını aktardı.

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yeni Ercan Havaalanı pistinde gümrük ve polis binasının olmaması nedeniyle 2 boş bina verildiği yönünde bilgileri olduğunu söyledi, bu adımı “sorunu yamalamak” olarak değerlendirdi.

Kapısız, söz konusu uygulama ile plan dışına çıkıldığını kaydederek, “Ercan’ın açılmasında murat edilen nedir anlamadım. Yeterli hazırlık yokken, daha güvenli, daha fazla yolcuya hizmet verebilir, gümrük işlerinin daha kolay yapıldığı durum oluşturulmadan açılışı özel güne denk getirme çabası akıl almaz” dedi.

Projenin müellif mimarı, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır:

“Mevcut binaların kullanılacağı söylendi, uyardık, dinleyen olmadı”

Projenin müellif mimarı, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, sürece ihaleye çıkıldıktan sonra 2013 yılından beri dahil olduğunu söyledi, Gümrük Binası ve Karakol Binalarının ihale kapsamına dahil edilmediğini kaydetti.

Adanır, idarenin yeni bina yapmak yerine, mevcut gümrük ile karakol binasının kullanılacağına yönelik bilgi verildiğini paylaştı, süreç içerisinde bu konuda uyarıda bulunmalarına rağmen tüm bunların dikkate alınmadığını aktardı.

Şu anda her iki binanın da sisteme dahil edilmesi için ek sözleşme yapılması gerektiğinden bahseden Adanır, “Yeni bina yapılacaksa, imkansız yetişmez. Bu nedenle mevcut binalardan birinde sorun çözümlenecek” şeklinde konuştu.

“Bu binalar unutulmadı, o dönemki idare projeye koymak istemedi” diyen Adanır, Ercan’ın yap-işlet-devret modeli ile kiralandığını, bu adımla yatırım maliyetlerinin yükselebileceğini, o nedenle tercih edilmediğini belirtti, “ Biz, projeyi yaparız, sunarız. Proje, idare ve yatırımcıya da gitti. İkisinin uzlaşması sonucu bunlar oldu” dedi.

Dönemin Başbakanı, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından Hamza Ersan Saner:

“Arıklı’nın açıklamaları komik”

Ercan Havaalanı’nın özelleştiği dönemde Başbakan olan, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından Hamza Ersan Saner, “Bu binalar unutulmadı, yapılmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Saner, özelleştirme şartnamesinde hem devletin hem de yatırımcı firmanın yapacağı işler olduğundan bahsederek, “Devletin de yatırımcı firmanın da yapacağı işler vardı. Bunlar, devlet tarafından yapılacaktı. O nedenle unutulan bir şey yok, yapılmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Yeni binaya gümrük ve polis için yer ayrılmanın unutulduğu” yönündeki açıklamasını da ‘komik’ olarak değerlendiren Saner, “ En ufak bir hesaplamaya kadar yapıldı. Mevcut polis binası yeterliydi... Gümrük binası için yer verilecekti” dedi.

Saner, mevcut terminalin antrepoya çevrileceğini, şartnamede yazmasa da polisin o dönemde ‘mevcut binalarının yeterli olduğu’ yönünde görüşü olduğunu aktardı.

“Ercan’da, polise görev vermeyecektik. Bu nedenle Özel güvenlik Yasası tartışılarak, yürürlüğe girmişti. Polisi, polislik yapsın diye bırakacaktık, sivil otorite istiyorduk. Bu nedenle de 150 kişilik özel güvenlik görevlisi iştiham edilecekti” şeklinde konuştu.

Saner, “Bugüne kadar yüzde 47.8’lik gelir paylaşımı ile bir gelir ortaklığı modeli ne görüldü ne duyuldu. Ercan’ın cirosu 10 TL ise 5 TL’si devletin kasasına kalacaktı. Umarım bu tartışmalar, başka bir şeye zemin hazırlamak için yapılmıyor” dedi.

Arıklı: “Hata sonucu yeni havaalanına polis ve gümrük için yer yapılması unutuldu”

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından Tolga Atakan:

“Başlatılan süreçler takip edilse, bu sıkıntılar yaşanmazdı”

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından Tolga Atakan, Sivil Havacılık Dairesi’nin çalışmaları sonucu 2019 yılında yeni bir ek sözleşme hazırlanarak itfaiye ve yer hizmetleri araç/ekipman garajının yapılmasının hayata geçirildiğini, polis ve gümrük için ön gördükleri planlamanın bu sözleşmeye yetişmediğini kaydetti.

2020 yılı başında gümrük ve polis binaları için adım atılacağı tarihlerde pandemi dönemi başladığı için işlemlerin sekteye uğradığını söyleyen Atakan, sonrasında görev süresinin bittiğini, süreç hakkında bilgi edinme şanslarının olmadığını kaydetti.

Atakan, “başlatılan süreçler takip edilse, sürdürülse bugün yaşanan sıkıntılar yaşanmazdı diye düşünüyorum” dedi, ülkemizdeki en önemli sıkıntılardan birinin de “devletin devamlılığı” ilkesinin tam olarak hayata geçirilememesi olduğunu kaydetti.

Görevde olduğu süre boyunca 3 TC’li bakana Ercan Havaalanı’nda durumu raporladığını söyleyen Atakan, konunun toplantılarda görüşüldüğünü, dönemin TC Lefkoşa Büyükelçisi’nde de bilgilendirildiğini belirtti.

Atakan, kendisinden sonra bakanlık görevine gelen hem Ünal Üstel hem de Resmiye Canaltay’a 10-15 başlık içeren takip edilmesi gereken, önemli konuların yer aldığı raporun sunulduğunu söyleyerek, süreçlerin takip edilmediğini aktardı.

Yaşanan sıkıntının yeni Ercan Havaalanı pistinin açılmasına engel olmadığı yönünde bilgi de veren Atakan, “Elzem olan çalışmalar tamamlandı. İtfaiye olmasaydı, THY inemeyecekti. Pist aydınlatma teknik teçhizat tamamsa polis ve gümrük hizmetleri geçici verilir” dedi.

Atakan, yeni Ercan Havaalanı’nda şu ana kıyasla 3-4 katı güvenliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Atakan, “Bu konuda teşkilatlanmak gerekiyor. Polis de narkotik, CÖŞ gibi havaalanı ile ilgili birim oluşmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Bugüne kadar havalimanı yapmadığımız söyleniyor. Doğru… Ancak, hizmet satın alınabilirdi. Bizler, limanların özelleştirilmesi gündeme geldiğinde ihaleye çıkarak, uluslararası şirkete vermiştik. Ercan ile ilgili de çıkılabilirdi. Dersimize iyi çalışmadık. Hem zaman hem de kaynak kaybediyoruz” dedi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız:

“2 boş bina verilmiş, bu sorunu yamalamaktır”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yeni Ercan Havaalanı pistinde gümrük ve polis binasının olmaması nedeniyle 2 boş bina verildiği yönünde bilgileri olduğunu söyledi, bu adımı “sorunu yamalamak” olarak değerlendirdi.

Kapısız, söz konusu uygulama ile plan dışına çıkıldığını kaydederek, “Ercan’ın açılmasında murat edilen nedir anlamadım. Yeterli hazırlık yokken, daha güvenli, daha fazla yolcuya hizmet verebilir, gümrük işlerinin daha kolay yapıldığı durum oluşturulmadan açılışı özel güne denk getirme çabası akıl almaz” dedi.

“Havalimanının gümrüğü ve polisi çok önemli. Bu iki binanın unutulması, omlet yaparken yumurtayı unutmak gibi bir şey” diyen Kapısız, sürecin Sivil Havacılık kontrolünden koptuğunu ifade etti.

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