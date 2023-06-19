Türkiye’den personel görevlendirilecek, tam yetki verilecek

Ayşe GÜLER

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ercan Havaalanı’nın yeni pistinin eksiklerinin tamamlanarak, 20 Temmuz’da açılması’ talimatının ardından UBP-DP-YDP Hükümeti harekete geçti.

Resmi Gazete’de; Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma (Değişiklik) Tüzüğü hem de Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü yayımlandı.

Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre; ‘ihtiyaç olması halinde’ tamamı Türkiye’den görevlendirilecek kamu görevlilerin yer aldığı "Geçici Kabul Heyeti” ve “Kati Kabul Heyeti” oluşturulacak.

Heyette; mühendisler, mimarlar, iç mimarlar, teknisyenler ve diğer ihtiyaç duyulan konular ile ilgili temsil eden meslek gruplarından gerekli sayıda personel yer alacak.

Tam yetki

Tüzükte, dikkat çeken diğer nokta ise söz konusu kişilere ‘tam yetki’ verilmesi…

Buna göre; Geçici Kabul Heyeti'ne görevlendirilen teknik personeller, geçici kabul işlemini yürütecek, gerekli kabulleri yapmakla tam yetkili sayılacak.

Geçici/ Kati Kabul Heyeti…

Tüzükte hem geçici hem de kati kabul heyetinin oluşumu detaylandırıldı. Buna göre "Geçici Kabul Heyeti", Yapım işinin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasına bir engel bulunmadığı anlaşılırsa, işin konusu ile ilgili Teknik Daire tarafından oluşturulan ve/veya ihtiyaç olması halinde Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nden talep edilerek görevlendirilecek kamu görevlilerinden oluşan mühendisler, mimarlar, iç mimarlar, teknisyenler ve diğer ihtiyaç duyulan konular ile ilgili temsil eden meslek gruplarından gerekli sayıda personelin oluşturduğu heyeti ifade eder” denildi.

Bakana 6 ayı geçmemek kaydıyla Havaalanı lisans ve çalıştırma sertifikası verme yetkisi

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma (Değişiklik) Tüzüğüne göre ise; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının uygun görmesi halinde, havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda altı ayı geçmemek kaydı ile Havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası vermesi kararlaştırıldı.