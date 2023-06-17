Arıklı: “Hata sonucu yeni havaalanına polis ve gümrük için yer yapılması unutuldu”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeni Ercan Havaalanı binası inşa edilirken bir hata sonucu gümrük ve polis için yer yapılmasının unutulduğunu doğruladı.

Bağımsız TV’de “Markaj” programına katılan Arıklı, Ali Baturay’ın sorusu üzerine yeni binaya gümrük ve polis için yer ayrılmanın unutulduğunu ancak ilk aşamada geçici bir şekilde mevcut binada gümrük ve polis için yer ayarlanacağını vurguladı. Erhan Arıklı, daha sonra bu konu için başka bir çözüm bulunacağını kaydetti.

“AÇILIŞ TARİHİ BİR KEZ DAHA DEĞİŞMEYECEK”

Bağımsız Gazete’nin haberine göre, Erhan Arıklı, 20 Temmuz 2023 tarihinde yeni Ercan Havaalanı’nın açılmaması için hiçbir neden bulunmadığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki ziyaretinin 20 Temmuz’da olacağına dikkat çeken Arıklı, Erdoğan’ın “20 Temmuz’da yeni havaalanına ineceğim” sözünü yerine getireceklerini, hiçbir sorunun yaşanmaması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

Şu anda Yeni Ercan Havaalanı’nda çok yoğun bir çalışma olduğuna dikkat çeken Arıklı, bazı sıkıntıların zamanla giderilebileceğini, açılış tarihinin bir kez daha değişmeyeceğini belirtti.

Yeni Ercan Havaalanı’nda kullanılmak üzere pist için de mobil meteoroloji cihazı gibi bazı ekipmanların Türkiye’den getirileceğini ifade eden Arıklı, binada ise son bir iki rötuş kaldığını dile getirdi.

Binanın yapılırken bir hata sonucu gümrük ve polis için yer yapılmasının unutulduğunun altını çizen Arıklı, ilk aşamada geçici bir şekilde mevcut binada gümrük ve polis için yer ayarlanacağını ifade etti.

Arıklı daha sonra ise bu konu için başka bir çözüm bulunacağını vurguladı.