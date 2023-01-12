“Ünsal ve benzer düşüncede olan din insanları görevden alınsın”

KAMUSEN (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri - Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın “Hanımlara Özel” adı altında düzenlenen seminerde söylediklerini esefle kınadıklarını bildirdi, Ünsal ve benzer düşüncede olan din insanlarının görevden alınmalarını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Özdemirağ, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın, Kıbrıs Türk toplumu ve kadınlarının; “insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını koruyan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkan, Atatürk İlkelerine bağlı kalan ve bunları benliğinde içselleştiren onurlu bir halk olduğunu bilmesini istediklerini söyledi.

Özdemirağ, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu ve hatta toplum içinde iş hayatı dışında evin büyük işini de kadının idare ettiğini bu yüzden büyük saygıyı ve hakları olduğunun bilinmesine karşın, Din İşleri Başkanı’nın açıklaması gibi, dini kendine alet edip kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, bu zihniyetleri kınadıklarını bildirdi.

Özdemirağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Din; kişi ile vicdan arasında olan ve müdahaleye açık olmayan bir inanç sistemidir. Kıbrıs Türk kadını olarak, kişi ile vicdan arasına girerek eş sayısı, çocuk sayısı, kocaya hizmet gibi aile hayatına müdahale şeklinde düşünce baskılarını kabul etmiyoruz.”

Özdemirağ, din insanlarından; kadınlara özel aile hayatına müdahale yerine, kadın ve erkeklere aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bilgileri, çocuk istismarlarının ve tecavüzlerinin önlenmesi ile ilgili bilgilerin verilmesini ve dinde şiddetin ve tecavüzlerin yer almadığının öğretilmesini beklediklerini söyledi.

“Çünkü din, doğruluğu, temizliği, ahlaklı olmayı, nefse hakim olmayı, insanlara saygıyı ve başkalarının haklarına müdahale etmemeyi öğretir” diyen Özdemirağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bunun gibi dinin güzel yönleri varken ve insanlara bunları aşılamak dururken sürekli kadın üzerinden uçkur söylemleri ile gündeme getiren yobazların dini kötü emellerine alet etmesine sessiz kalmayacağız.”

Ahmet Ünsal gibi insanların, toplumdaki kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarlarını artıracağını öngördüklerini ifade eden Özdemirağ, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’dan, derhal Ahmet Ünsal’ın görevinden ve Ahmet Ünsal gibi düşünceye sahip olan din görevlilerinin, görevlerinden alınmasını talep etti.

“Bir adam eşine tecavüz ederse Ünsal’a suça teşvikten dava okunacak mı?”

Muhalefetteki kadın vekillerden ortak açıklama: “Ünsal’ı kınıyoruz, görevlerini hatırlatıyoruz”