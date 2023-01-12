“Bir adam eşine tecavüz ederse Ünsal’a suça teşvikten dava okunacak mı?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın YENİDÜZEN’e verdiği röportajda sarf ettiği "Evlilikte cinsel ilişki meşru olur. Bir insan evlenmişse cinsel ilişki kurmam demez" sözlerine tepki gösterdi, bu bilginin Ceza Yasası ile tamamen çelişen bir ifade olduğuna dikkat çekti.

Bir dizi soru yönelten Atlı, “Ceza yasasıyla tamamen çelişen bu yanıltıcı bilgiyi yaymaya devam ettiği için Ahmet Ünsal'ın aleyhinde disiplin soruşturmasını kim yürütecek?” dedi, “Evli olup olduğuna, hatta çıplak vaziyette yatakta olup olmadığına bakılmaksızın cinsel ilişkinin gerçekleşmesi için her iki tarafın rızası gerektiğine” vurgu yaptı.

“Bu benim fikrim değildir, gerek kendi hukuki mevzuatımızın gerekse de AHIM içtihatlarınca onaylanan hukuki ve ihtilafsız bir gerçektir. Bu verdiği yanıltıcı bilgiye utanmadan bir de hukuki bilgi diyor” ifadelerini kullanan Atlı, “Peki bu bilgiye istinaden rıza aramayan bir adam eşine tecavüz ederse bu kişiye suça teşvikten dava okunacak mı?” diye sordu.

ÜstEL Hükümeti’ne seslenen Atlı, “Biliyoruz Ahmet Ünsalı o görevden alacak irade ve yetkiniz yok, ancak en azından AKP iktidarının buradaki uzantısı olan bu pis, yanlış, hukuksuz bilgiyi temizlemek için girişimlerde bulunun” dedi.

Mine Atlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YENİDÜZEN gazetesinin verdiği manşette Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın şu sözleri yer almakta:

"Evlilikte Cinsel İlişki meşru olur. Bir insan evlenmişse cinsel ilişki kurmam demez".

1. Camide seminer vermek ne zamandan beri yasaldır?

2. Ceza yasasıyla tamamen çelişen bu yanıltıcı bilgiyi yaymaya devam ettiği için Ahmet Ünsal'ın aleyhinde disiplin soruşturmasını kim yürütecek?

3. Evli olup olduğuna, hatta çıplak vaziyette yatakta olup olmadığına bakılmaksızın cinsel ilişkinin gerçekleşmesi için her iki tarafın RIZA'sı gerekmektedir.

Bu benim fikrim değildir, gerek kendi hukuki mevzuatımızın gerekse de AHIM içtihatlarınca onaylanan hukuki ve ihtilafsız bir gerçektir.

Bu verdiği yanıltıcı bilgiye utanmadan bir de hukuki bilgi diyor.

Peki, bu bilgiye istinaden rıza aramayan bir adam eşine tecavüz ederse bu kişiye suça teşvikten dava okunacak mı?

Biliyoruz Ahmet Ünsal’ı o görevden alacak irade ve yetkiniz yok, ancak en azından AKP iktidarının buradaki uzantısı olan bu pis, yanlış, hukuksuz bilgiyi temizlemek için girişimlerde bulunun.”