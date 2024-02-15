“Üniversitedeki tüm mezuniyet süreçleri incelenecek”

Serap ŞAHİN

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı YENİDÜZEN’e konuştu, diploma yolsuzluğu iddialarıyla gündeme gelen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin tüm mezunlarının mercek altına alınacağını söyledi.

Yükseköğretimde eksiklikler olduğuna işaret eden Avcı, eksikliklerin giderilmesi için dijital alt yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı “Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi. Avcı, gerekli alt yapının sağlanması halinde YÖDAK’ın bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

YENİDÜZEN muhabirinin farklı üniversitelerde de benzer diploma iddiaları ve bazı siyasilerin de usulsüz yollarla diploma aldığına yönelik iddiaların doğruluk payının ne olduğu sorusuna da cevap veren Başkan Avcı, “Gazetelerde belli iddialar biz de okuduk. İddia dediğimiz belli verilere dayanması gerekiyor. Benim için de asılsız suçlamalar yapıldı. Birisi ortaya bir şey atıyor. Bazı gerçek olmayan medya, günlük internet gazeteleri, farklı amaçlar ve çıkarlar için bazı şeyler yazıyor. Ülkede maalesef doğru habercilikle, doğru olmayanın ayırt edilebilmesi için önlem alınması gerekiyor. Ortaya koyulan iddialar asılsızsa onun da bir bedeli olmalı” şeklinde konuştu.

“Diğer mezunların incelenmesi için çalışma başlatıyoruz”

Diploma yolsuzluğu iddialarıyla gündeme gelen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin diğer tüm mezunlarının incelenmesi için çalışmalara başlanacağını kaydeden Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “Üniversite yetkililerinden bütün belgeleri istedik, diğer mezunların incelenmesi için bir çalışma başlatıyoruz” dedi. Avcı, “Birileri usulsüz, hak edilmeyen bir diplomayı yazmış ve satmış. Diğeri de satın almış. Verilmemesi gereken, mezun olmamış, eğitimi almamış birine diploma verilmiş. Biz de detaylı bilgilere polisten ulaşmaya çalışıyoruz, soruşturma devam ediyor” şeklinde konuştu.

“YÖDAK’ın mali denetim yetkisi yoktur”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversite mezunlarının onay sürecinde YÖDAK’ın değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın olduğuna işaret eden Avcı, “Yasanın bize verdiği, yurt dışında alınan diplomaların denklik işlemlerinin yapılmasıdır. Bizim denetim kapsamı içerisinde bir bölümde akademik personel yeterli mi, alt yapısı yeterli mi ve akademik denetimler söz konusudur. Müfredat, program açılırken incelenir ve uygunluk verilir” ifadelerini kullandı, YÖDAK’ın hiçbir şekilde mali denetim yetkisi olmadığını vurguladı.

“Diploma takip sistemi kurulmalı”

90 bin öğrencinin eğitimini ve devamlılığının takibi için “diploma takip sistemi” kurulması gerektiğini söyleyen Avcı, gerekli alt yapının kurulması halinde YÖDAK’ın bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi, “Yükseköğretim Kurulu’nda da bu şekildedir. Yasa ve tüzüklere göre YÖDAK diploma mezuniyetine onay yetkisi bizde yoktur. Ama bu yetkinin bize verilmesi ve alt yapının tamamlanması için de taleplerimizi belirttik” dedi. Avcı sözlerine şöyle devam etti:

“Bir üniversitede kimsenin arzu etmediği olaylar gelişti ama tüm üniversiteleri hedef almak ve yanlış bilgilendirilmelerden kaçınmak gerekiyor. Dünya çapında üniversitelerimiz var. Büyük yatırımlar yapan uluslarası akreditasyonu olan, öğretim üyeleri dünya sıralamasında yer alan üniversitelerimizi bütün üniversiteler diye yansıtmak çok yanlış olur. Bu olay, mali yönden ortaya konan denetimlerle ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan eksikler ve kabul edilemez usulsüzlüklerin bir daha yaşanmaması ya da minimize edilmesi için ciddi bir dijital alt yapıya ihtiyaç var. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.”

Bazı siyasilerin usulsüz yollarla diploma aldığı iddiası…

YENİDÜZEN muhabirinin farklı üniversitelerde de benzer diploma iddiaları ve bazı siyasilerin de usulsüz yollarla diploma aldığına yönelik iddiaların doğruluk payının ne olduğu sorusuna da cevap veren Başkan Avcı, “Gazetelerde belli iddialar biz de okuduk. İddia dediğimiz belli verilere dayanması gerekiyor. Benim için de asılsız suçlamalar yapıldı. Birisi ortaya bir şey atıyor. Bazı gerçek olmayan medya, günlük internet gazeteleri, farklı amaçlar ve çıkarlar için bazı şeyler yazıyor. Ülkede maalesef doğru habercilikle, doğru olmayanın ayırt edilebilmesi için önlem alınması gerekiyor. Ortaya koyulan iddialar asılsızsa onun da bir bedeli olmalı” şeklinde konuştu.

İddiaların YÖDAK tarafından incelenmesi için diploma sahibinin, diploma gerçekliğinin onayını isteyebileceğini belirten Avcı, “KKTC mezunuysa bir şikâyet olması halinde biz geçerliliği soruşturabiliriz. İlgili üniversiteden kaydını, mezuniyetini, aldığı dersleri inceleyerek soruşturmayı yaparız” ifadelerini kullandı.

“Ortaya çıkan sonuçlarla bazı zorunluluklar getirilmeli”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerinden mezun olanların diplomalarının, yabancı uyruklular da dâhil Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten Avcı, “Daha sonra uluslararası öğrenci ise bakanlığın onayını büyük elçilik onaylıyor. Yurt dışından alınan diplomaların denkliği isteniyorsa bize geliyor. Yurtdışından alınan diplomalar tamam mı? Yurtdışından alınan diplomalara tek bakan YÖDAK ama bunu zorunlu kılan bir uygulama da yok. Yabancı mezunlar Tabipler Birliği’ne üye olması için YÖDAK’da denklik isteniyor. Kamuya istihdam edilenler dâhil yurt dışından mezunların böyle bir zorunluluğu yok. Ama bu ortaya çıkan sonuçlarla bu zorunlulukların getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yükseköğretimde eksikler var”

Önümüzdeki hafta üniversite rektörleri ile toplantı yapılacağını kaydeden Avcı, YÖDAK’ın son 3 aydır üniversitelerin yaşadığı sorunları masaya yatırdığını söyledi, her ay toplantı yapıldığını belirtti.

Yükseköğretimde eksikler olduğunun altını çizen Avcı, “Çünkü büyüyen bir alan. Hem bu eksikliklerin giderilmesi hem de sadece sayısal değil, kaliteli ve doğru öğrenci ile doğru eğitim hedefi artık var” dedi.

Sadece sayısal anlamda öğrencilere bakmanın yanlış olduğunu vurgulayan Avcı, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkeye gelecek olan öğrencilerin okumak için gelen, başka amaçlar için gelmeyen kişilerin olması için üniversitelere de düşen görevler vardır. Öğrenci belgesi verirken doğru incelenmesi gerekiyor. Uluslararası öğrencilerin kayıt kabul tüzüğü harfiyen uygulanması ve kaydına devam etmeyenlerin süratle güvenlik teşkilatları ile istişare edilerek kaçakların yakalanması, tespit edilip gündeme getirilmesi gerekiyor. Öğrenci dışındaki girişler ülkede infial yaratıyor. Bu hepimizin sorumluluğunda. Üniversiteler doğru öğrenci alımı yapacak, devlet bu öğrencilerin girişini ve içerdeki huzurunu ve güvenliğini sağlayacaktır. YÖDAK ve üniversiteler de bu öğrencilerin kaliteli eğitim almasını sağlayacaktır. Bu toplumsal bir sorumluluktur.”

YÖDAK Başkanı Avcı ve Rektörler Kurulu Başbakanlıkta toplantı gerçekleştirdi

Öte yandan, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve Rektörler Kurulu üyeleri başbakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda gelecek hafta üniversitelerin tüm sorunlarının ele alınacağı bir toplantı yapılmasına da karar verildi.