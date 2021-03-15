Üniversite yönetimine 'sabıkalı atama' Meclis'i gerdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'nin Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimine "sabıkalı" bir ismi ataması Meclis'i gerdi. Muhalefet lideri Tufan Erhürman, ilgili atamayla ilgili Başsavcılık'tan görüş alınmasını istedi. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı da kürsüye çıkarak, hukukun ilkelerinden birinin mahkumiyetini çekmiş kişinin topluma kazandırılması olduğunu belirtti.

Arıklı, ilgili kişinin 74 gün hapis yattığını ancak iyi bir aile babası olduğunu söyledi, hukukçuları ile görüştüğünü belirtti.

YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, LAÜ’ye yapılan tartışmalı atama ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak atamayı savundu.

“Hukukçuları ile konuştuğunu” söyleyen Arıklı, atanan şahsın atanmasının yasal olduğunu iddia etti.

Arıklı, hukukta “mahkumun topluma kazandırılması” gibi bir ilke olduğunu savundu, bu nedenle suç işlemiş bir kişiyi atadığını iddia etti.

Geçmiş dönemde mahkumların topluma kazandırılması projesi olduğunu anlatan Arıklı, LAÜ’ye atanan kişin geçmişte suç işlediğini anacak atama ile “topluma kazandırılacağını” iddia etti.

Arıklı'nın bu sözleri sırasında Meclis'te sesler yükseldi, "Devlet makamları rehabilitasyon merkezi mi" itirazı yükseldi.

“Atadım, oldu bitti, var mı yapacağınız” diyen Arıklı’nın sözleriyle gerilim yükseldi.

Arıklı, “Bir vefa karşılığı bunu atadım, beğenmezseniz yargıya gidersiniz, size mi soracağım” dedi, Meclis’te tartışma çıktı.

Vekiller “Devlet makamları bir rehabilitasyon merkezi midir?” diyerek Arıklı’ya itiraz etti.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, daha sonra “sözümü geri alıyorum, özür dilerim” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimine, Yüksek Seçim Kurulu'nun hakkında "sahte evrak düzenlemekten" suçlu bularak, milletvekili adaylığını reddettiği Okan Erdemsiz atanmıştı.

Meclis’te tansiyon yükseldi, oturuma ara verildi.

Arıklı’nın atama ile ‘vefa borcunu ödediğine’ ilişkin sözleri Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu, bunun üzerine Arıklı “Atadım, oldu bitti, var mı bir diyeceğiniz? Şikayetiniz varsa mahkemeye gidin. Kimi atacağımı size soracak değilim” şeklinde konuştu.

Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin üzerine yürüdü, Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi.