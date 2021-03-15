Meclis toplanamadı
Meclis tartışma nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanma girişimi yaptı, nisap yetersizliği nedeniyle toplantı 24 saat sonraya, yarına ertelendi.
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Meclis tartışma nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanma girişimi yaptı, nisap yetersizliği nedeniyle toplantı 24 saat sonraya, yarına ertelendi.
Verilen aranın ardından muhalefet nisap yoklamasına katılmadı, UBP- DP- YDP Hükümeti Milletvekili 26’yı bulamadı. Bağımsız Milletvekillerinin de katıldığı yoklamada, UBP Milletvekili Ali Pilli ve anjiyo olan Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın eksikliği nedeniyle nisap sağlanamadı.
Uzun süre Genel Kurul’u açabilmek için oylanan nisap yoklaması sonucu yeter sayıya ulaşılamayınca, Meclis aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.
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