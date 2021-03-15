Meclis toplanamadı

Üniversite yönetimine 'sabıkalı atama' Meclis'i gerdi

YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, LAÜ’ye yapılan tartışmalı atama ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak atamayı savundu.