2 ayrı dava, 3 ay hapis

Devrim DEMİR

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimine ‘sahte resmi belge düzenleme’, ‘sahte resmi evrağı tedavüle sürme’, ‘sahte belge düzenleme’, ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarından hapis cezası alan Okan Erdemsiz'i atadı, siyaset karıştı.

2018 yılındaki genel seçimde milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen YDP’li Okan Erdemsiz’in LAÜ'ye atanması Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelince toplantıda gerginlik yaşandı.

Arıklı yaptığı atamayı "Atadım oldu bitti, size mi soracağım, vefa borcumu ödedim. Mahkumlar da rehabilite edilmeli" sözleriyle savunması tansiyonu yükseltti. Muhalefet bu sözlere sert çıktı, meclis toplantısı yarım kaldı.

2017: Hapis cezası aldı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Nisan 2017 yılında yargılanan Okan Erdemsiz, ‘sahte resmi belge düzenleme’, ‘sahte resmi evrağı tedavüle sürme’, ‘sahte belge düzenleme’, ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarından hapis cezası aldı.

2018… YSK adaylığını düşürdü: “Seçilebilme niteliği bulunmuyor”

Okan Erdemsiz’in 2018 yılındaki seçime YDP Girne Milletvekili adayı olarak katılmak istedi ancak Yüksek Seçim Kurulu “Seçilebilme niteliği bulunmuyor” diyerek Erdemsizin adaylığını düşürmüştü.

Resmi Gazetede yayımlandı…

Yeniden Doğuş Partisi’nin Girne ilçesi adayı olarak başvuru yapan Okan Erdemsiz’in adaylığının düşürüldüğü, 8 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede duyuruldu.

Resmi Gazetedeki kararda, Erdemsiz’in ‘Sahte belge düzenleme’, ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’, ‘resmi evrak sahteleme’, ve ‘sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme’ suçlarından mahkûmiyeti olması nedeniyle seçilebilme niteliği bulunmadığı vurgulanmıştı.

Karara itiraz edilmişti ancak itirazlar ret kararı almıştı…

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına ilişkin YDP ve Okan Erdemsiz tarafından kurula iki ayrı yazılı itiraz yapılmıştı.

Yapılan itirazlarda avukat Enver Öztürk ile Feridun Öztürk’e sz hakkı verilerek dinlendiği Resmi Gazete’de yer alan kararda kaydedilmişti.

YSK’nın ilgili kararı ise şöyle yayımlanmıştı:

“Yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Erdemsiz’in Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9. Maddesinin (2). Fıkrasının (Ç)bendi altında Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçilebilme niteliğini haiz olmadığına, sahtekarlık suçunun Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 331. maddesinde yer alan tanımlamasında, suç unsurları arasında dolandırmak niyetinin bulunması nedeni ile, söz konusu kişinin mahkum edildiği sahtekarlık suçlarının dolandırıcılık başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğine; netice itibarı ile Okan Erdemsiz’in 5/76 sayılı Yasa’nın 53(1) maddesi altında aday olmayacağına, Girne İlçe Seçim Kurulu’nun adı geçen kişinin adaylığında aykırılık bulunması nedeni ile adaylığının düşürülmesi kararına yapılan her iki itirazın da reddedilmesine oy birliği ile karar verdi.”

Karar mahkemeler sayfasında da yayımlandı…

Okan Erdemsiz’in adaylığının düşürülmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı KKTC Mahkemeler sayfası Yüksek Seçim Kurulu kararları arasında şu şekilde yer aldı:

Karar No: Karar No: 35/2017 Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No: SHY. Md. 9(2)(Ç) 53(1) Fasıl 154 Ceza Yasası: Md. 331 Karar Konusu: ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ

Karar Özeti:

Karar Özeti: Yeniden Doğuş Partisi’nin 7/1/2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Girne İlçesi adayı olarak başvuru listesinde gösterilen şahıs sahte belge düzenleme sahte belgeyi tedavüle sürme resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme suçlarından mahkumiyeti bulunması nedeniyle Girne İlçe Seçim Kurulu tarafından seçilebilme niteliği bulunmadığından adaylığının düşürülmesi kararına karşı 4/12/2017 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü:

Yüksek Seçim Kurulu Başvuranın sahte belge düzenleme sahte belgeyi tedavüle sürme resmi evrak sahteleme ve sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçlarından mahkûmiyeti bulunması nedeniyle Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9. maddesinin (2). Fıkrasının (Ç) bendi altında Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde seçilebilme niteliğini haiz olmadığına ‘sahtekârlık’ suçunun Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 331. maddesinde yer alan tanımlamasında suç unsurları arasında dolandırmak niyetinin bulunması nedeni ile adı geçen kişinin mahkûm edildiği sahtekârlık suçlarının dolandırıcılık başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğine sonuç olarak Başvuranın Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 53(1) altında aday olamayacağına karar verdi.