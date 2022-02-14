Üniversite ülkesinde ‘toplu taşıma’ isyanı

YENİDÜZEN | ÖZEL



Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin örgütü VOIS Cyprus’un yaptığı toplu ulaşım sistemiyle ilgili ankete göre, öğrencilerin çoğu toplu ulaşımdan memnun değil.

226 uluslararası öğrencinin katıldığı anketin sonuçları, ülkenin en yetersiz kaldığı alanlardan biri olan toplu ulaşımdaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüzde 65.5’i Lefkoşa, yüzde 12’si Mağusa, yüzde 10’u Girne ve yüzde 8’i de Lefke bölgesinde yaşayan öğrencilerin yanıtladığı anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 25’i, evlerine yakın duraklara otobüs geldiğine inanmıyor. Yüzde 38.2, otobüs şoförleriyle sorun yaşadığını belirtti. Bunlardan yüzde 79.8’i direkt sorun yaşadı. Yüzde 39, bu sorunların ırkçılıkla ilgili olduğuna inanıyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yanıtladığı ankette, üniversiteler bazındaki toplu ulaşımla ilgili sıkıntılar da ortaya konuldu.

UKÜ

Ankete katılan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 70’i otobüs şoförlerini “orta” veya “ortanın altında“ diye değerlendirdi.

Öğrencilerin 64.9’u otobüs şoförleriyle sorun yaşamış. Bunlardan 58.5’i bu sorunu bizzat yaşadığını belirtiyor. 52.1’i bu sorunların ırkçılık kaynaklı olduğu görüşünde.

Yüzde 53.2’si bazı bölgelere otobüslerin hiç uğramadığını düşünüyor. UKÜ öğrencilerinin yüzde 51.3’ü otobüslerin dakikliğiyle ilgili derecelendirmede “orta veya ortanın altında” seçeneğini işaretledi. Öğrencilerin yüzde 37’si kamusal toplu ulaşım araçlarının üniversite otobüslerinin ulaşamadığı yerlere ulaştığına inanıyor; 31.9’u ise otobüslerin evlerine yakın duraklara uğramadığını söylüyor.

YDÜ

Ankete katılan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) öğrencilerinin yüzde 66.6’sı otobüslerin dakikliğini orta veya ortanın altında buluyor. Yüzde 58.4 otobüs şoförlerini orta veya ortanın altında diye derecelendirirken 52.3 otobüslerin hiç uğramadığı bazı bölgeler olduğunu belirtti.

YDÜ öğrencilerinin yüzde 47.7’si otobüs sürücüleriyle sorun yaşadığını kaydederken bunlardan 41.5’i sorunu bizzat yaşadığını; yüzde 43.1’i de bu sorunların ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi.

YDÜ’deki öğrencilerin yüzde 27.7’si kamusal toplu ulaşım araçlarının üniversite otobüslerinin ulaşamadığı yerlere ulaştığına inanıyor; 23.1’i ise otobüslerin evlerine yakın duraklara uğramamasından yakınıyor.

DAÜ

Ankete DAÜ’den katılan öğrencilerin yarısı, otobüslerin gitmediği bölgeler olduğu görüşünde. Yüzde 45’i kamusal toplu ulaşım araçlarının üniversite otobüslerinin ulaşamadığı yerlere ulaştığına inanıyor.

DAÜ öğrencilerinin yüzde 30’u otobüslerin evlerine yakın duraklara uğramadığını düşünüyor.

Yüzde 20, otobüs şoförlerinin ortalamanın altında olduğu görüşünde. Yine aynı oranda öğrenci, otobüslerin dakikliğini de ortalamanın altında buluyor.

Ankete katılan DAÜ öğrencilerinin sadece yüzde 15’inin otobüs şoförleriyle sorun deneyimi var ancak bunlar hiçbirinin direkt kendi deneyimi değil. Öğrencilerin yüzde 15’i sorunun ırkçılık kaynaklı olduğu görüşünde.

LAÜ

Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) anket katılımcısı öğrencilerin yüzde 84.6’sı, üniversite otobüslerinin, kamusal toplu ulaşım araçlarının gittiği yerlere gitmediğini belirtti.

Öğrencilerin yüzde 70’i otobüs şoförlerini “ortalamanın üzerinde” diye nitelendirirken 61.6’sı otobüslerin dakiklik konusunda ortalama veya ortalamanın üzerinde olduğu görüşünde.

VOIS’in anketine katılan LAÜ’lü uluslararası öğrencilerin yüzde 35.7’si otobüslerin gitmediği güzergahlar bulunduğunu belirtirken yine aynı oranda öğrenci evlerine yakın duraklara otobüslerin gelmediğini kaydetti.

Öğrencilerin yüzde 35.7’si otobüs şoförleriyle sorun deneyimine sahip. Bunlardan 28.6’sı direkt kendi bazı sorunlar yaşadığını belirtirken yüzde 21.4’ü ırkçılık kaynaklı sorunlar olduğunu, yüzde 14.3’ü ise yaşadığı sorunda cinsiyetini gerekçe olarak algıladığını ifade etti.

GAÜ

VOIS’in anketine Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) katılan öğrencilerin yüzde 90.9’u evlerine yakın duraklara otobüslerin gelmediğine inanıyor. 81.6’sı şoförleri ortalamanın üstünde buluyor.

Ankete katılan GAÜ öğrencilerinin yüzde 72.2’si otobüslerin uğramadığı güzergahlar olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yüzde 36.4’ü, üniversitenin otobüslerinin, toplu ulaşım araçlarının taşımacılık yaptığı bölgelere ulaşmadığı görüşünde. Yüzde 18.2’si öğrenci otobüslerinin dakikliğini ortalamanın altında puanladı.

GAÜ’de öğrencilerin 27.3’ü otobüs şoförleriyle sorun deneyimi yaşamış. Bunların tümünün de şahsen yaşanmış olaylar olduğu belirtildi. Sorun yaşayanların yüzde 18.2’si sorunun ırkçılık temelli; yüzde 9.1’i ise cinsiyet temelli olduğu düşüncesi taşıyor.