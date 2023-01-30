Üniversite mezunu çalışan ile Cumhurbaşkanı aynı vergi diliminde

Ayşe GÜLER

4 yıl aranın ardından vergi dilimleri açıklandı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; vergiye tabi yıllık ilk geliri 15 bin TL olanlar yüzde 10 vergi verecek. İkinci 15 bin TL için ise yüzde 20 vergi ödenecek.

Üçüncü 15 bin TL gelir için yüzde 25, dördüncü 15 bin TL gelir için ise yüzde 30 vergi alınacak.

Bu rakam 5’inci 15 bin TL ve üzeri için yüzde 37 olacak.

Vergi düzenlemeleri sadece kamu çalışanlarını değil, özel sektör emekçilerini de kapsayacak.

Hükümet, “Az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi alınacak” dese de yeni düzenlemede; üniversite hizmet sınıfındaki kamu çalışanları ile özel sektörde çalışıp bekar olan bir kişi Müdür, Müsteşar, Milletvekili, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın yer aldığı en üst vergi diliminde olacak.

Deneyimli Maliye-Ekonomi Bürokratlarından Erkan Okandan, vergi matrahlarına yönelik detaylı çalışma yaptı.

Buna göre; bekar ve erkek olan kamu çalışanlarında brüt maaşı 23 bin 377 TL ve üzerinde olanlar kişisel/özel muafiyet durumuna göre, azami 80,77 TL artış alacak.

Brüt maaşı daha düşük olanların alacağı artış ise sıfır ile 80,77 TL arasında değişecek.

Özel sektörde çalışıp, brüt maaşı 25 bin 840 TL ve üzerindeki çalışanlar ise kişisel/özel muafiyet durumuna göre 2. vergi genişletilmesi sonrasında azami 87,50 TL artış alacak.

Brüt maaşı daha düşük olan özelde çalışanların alacağı artış ise kişisel/özel muafiyet durumuna göre sıfır ve 87,50 TL arasında olacak.

Üniversite hizmet sınıfındaki kamu çalışanlarına en üst vergi dilimi…

Üniversite Hizmet sınıfındaki kamu çalışanları ile özel sektörde çalışıp bekar olan, brüt maaşı 25 bin 543 TL üzerinde olan tüm çalışanlar; Müdür, Müsteşar, Milletvekili, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın yer aldığı en üst vergi dilimi olan %37'den vergilendirilecek.

Kamunun en düşük maaşı olan yeni istihdam edilen bir işçi %25 vergi dilimine girecek.

İşçi statüsünde bulunan, 4 yıllık bir çalışan %30 vergi dilimine girecek. Benzer şekilde Üniversite Hizmet Sınıfı başlangıç baremindeki bir çalışan da aynı vergi ödeyecek.

Aynı vergi dilimi, Lise Hizmet Sınıfı başlangıç baremindeki çalışanı da kapsayacak.

Lise hizmet sınıfında bulunan, 6 yıllık bir çalışan 2023 yılına direk en üst vergi dilimi olan %37 vergi diliminden vergilendirilecek.

Kamuda istihdam edilen öğretmen kadroları dışındaki tüm Üniversite Hizmet sınıfında olan erkek çalışanlar da en üst vergi dilimini ödeyecek.

Kamuda en düşük işçi maaşı: Net 15 bin 853 TL

Yeni düzenlemeye göre; kamuda en düşük işçi maaşı brüt 19 bin 111 TL olarak belirlendi. Vergi kesintileriyle bu rakam, net 15 bin 853 TL’ye gerileyecek.

Örneğin; söz konusu işçiden sosyal sigorta yatırımları için bin 720 TL, ihtiyat sandığı yatırımları için 955 TL, gelir vergisi için ise 582 TL kesinti yapılacak.

Böylelikle bu çalışanın brüt maaşından yapılacak kesinti yüzde 25 olacak.

4 yıllık işçi ise yüzde 30 vergi

Öte yandan kamuda çalışan 4 yıllık işçi ise yüzde 30 vergi ödeyen kesimin içerisine girecek.

Hayat pahalılığının eklenmesiyle bu kişinin brüt maaşı 20 bin 658 TL olacak. Ancak bu rakam kesintilerle 16 bin 881 TL’ye düşecek.

Söz konusu kişiden bin 859 TL sosyal sigorta, bin 32 TL ihtiyat sandığı, 885 TL’de gelir vergisi kesilecek.

Lise hizmet sınıfı: 831 TL gelir vergisi

Lise hizmeti sınıfının baş bareminde bulunan bir kişi de yüzde 30 vergi ödeyen kişilerin listesine girecek.

20 bin 788 TL brüt maaş alacak bu kişi, bin 13 TL gelir vergisi ödeyecek. Söz konusu çalışandan bin 1715 TL sosyal sigorta, 831 TL de ihtiyat sandığı yatırımları için para kesilecek.

6 yıllık lise hizmet sınıfındaki çalışan bin 651 TL vergi…

6 yıllık lise hizmet sınıfındaki bir çalışanın brüt maaşı 23 bin 460 TL olacak. Söz konusu çalışandan bin 651 TL gelir vergisi kesilecek.

Bin 935 TL sosyal sigorta, 902 TL ihtiyat sandığı için kesinti yapılacak. Bu kişi yüzde 37 vergi ödeyen kesimin içerisinde…

Üniversite hizmet sınıfındaki bir çalışan…

Öte yandan üniversite hizmet sınıfındaki bir çalışanın ise kamudaki brüt maaşı 22 bin 978 TL olacak. Bu kişiden bin 532 TL gelir vergisi kesilecek. Sosyal sigorta için bin 895 TL, 919 TL’de ihtiyat sandığı için kesinti yapılacak.

Bu kişi yüzde 30 vergi ödeyen kesimin içerisinde girecek.

Sendikalar, Başbakanlık kapısına dayandı, hesap sordu…

Vergi matrahlarına yönelik dün gün boyu bilinmezlik yaşandı.

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin “Cuma günü açıklanacağına” yönelik sözün yerine getirilmemesi nedeniyle dün sabah saatlerinde Başbakanlığın kapısına dayandı.

Başbakanlık, sendikalardan saat 16.00’ya kadar süre istedi.

Sendikalar hükümeti “iş bilmezlikle” suçladı, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi, “Matrahlar açıklanmazsa eyleme gideriz” değerlendirmesinde bulundu.

Vergi matrahları saat 17.00 sıralarında Resmi Gazete’de yayımlandı.